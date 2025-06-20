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"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
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"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)

Київ • УНН

 • 8970 перегляди

Ці літаки є командними пунктами для управління ЗСУ під час ядерної війни, захищені від ядерного вибуху, мають стратегічні системи зв'язку та забезпечують життєдіяльність на борту тривалий час.

"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)

Чи дійсно світ за крок до ядерної війни? У ЗМІ останнім часом шириться інформація про зліт "літака судного дня", який моніторингові канали помітили в ніч на 18 червня у двох країнах - рф та США. Ці військові літаки злітали в той самий час. Раніше, 13 червня, аналог "літака кінця світу" також злітав у Ізраїлі, на борту якого міг бути прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу. 

Що відомо про літак 

"Літак судного дня" — це спеціальний військовий літак, створений для управління збройними силами в умовах ядерної війни, глобального конфлікту чи масштабної катастрофи, а також для евакуації найвищого керівництва країни.

Ці літаки фактично є повітряними командними пунктами — літаючими штабами, здатними забезпечити зв’язок, керування військами та безпеку найвищого керівництва.

Такі літаки також називають літаками "судного дня" або "кінця світу".

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У чому особливості "літака судного дня"

Такі літаки значно відрізняються від звичайних та, зокрема, військових, котрі задіюють під час війни. 

"Літак судного дня" має такі відмінності:

  • захищений від ядерного вибуху та електромагнітного імпульсу;
    • має стратегічні системи зв’язку, включно з супутниковими каналами;
      • може керувати ядерними ракетами, підводними човнами та авіацією;
        • забезпечує життєдіяльність на борту протягом тривалого часу;
          • розрахований на вищих військових та політичних лідерів. 

            У яких країнах є такі літаки

            "Літаки судного дня" мають такі країни як США, росія та, ймовірно, Китай. 

            США

            E-4B Nightwatch – найвідоміший приклад.

            • створений на базі Boeing 747;
              • у наявності 4 таких літаки;
                • призначені для президента, міністра оборони, Генштабу.

                  E-6 Mercury – ще один тип, для управління підводними човнами з ядерними ракетами.

                  Нагадаємо, 17 червня, у вівторок, екстрений командний літак президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Boeing E-4B помітили під час таємничого перельоту з Луїзіани до Меріленду. В соціальних мережах зробили припущення, що це пов'язано з напруженою ситуацією на Близькому Сході. 

                  Востаннє "літак судного дня" – Boeing E‑4B Nightwatch у США піднімався в небо 11 вересня 2001 року під час терактів 9/11 - після зіткнення пасажирських літаків з хмарочосами. Він здійснив політ над Вашингтоном (включно з районом Білого дому), щоб забезпечити безперервне командування у критичній ситуації 

                  На той момент E‑4B діяв як мобільний повітряний командний центр — його задачами були підтримка найвищого керівництва та захист від ядерного впливу та імпульсів.

                  росія

                  Іл-80 ("Максим Горький") – аналог американського E-4B.

                  • створений на базі Іл-86;
                    • є 4 одиниці, але один з них був нещодавно розграбований.

                      Іл-96-400М – нове покоління модернізованого "літака судного дня".

                      Ізраїль

                      "Крила Сіону" (Wing of Zion) — Boeing 767‑338ER

                      В Ізраїлі офіційно не існує літака‑аналога "літака судного дня" на зразок американського E‑4B або російського Іл‑80. Проте є спеціалізовані повітряні командні та спостережні платформи. 

                      У 2016 році Ізраїль надав переобладнаний Boeing 767‑338ER (реєстрація 4X‑ISR) під назвою "Ala de Sion" або "Крила Сіону".

                      Він оснащений засекреченими системами зв’язку, спеціальним обладнанням, захищеним від EMP, автономними командними студіями для вищих лідерів держави .

                      Проте це – не літак "судного дня" у військовому значенні, а державний літак-командний центр, який у кризових умовах дозволяє прем’єру залишатися в ефективному зв’язку та керувати, але він не має захисту від ядерного вибуху та EMP, як американський E‑4B.

                      Востаннє про його зліт місцеві ЗМІ повідомляли 13 червня 2025 року, однак офіційних заяв про це не було. Перед цим Один зі зльотів був зафіксований у відповідь на іранську атаку – з бази Неватіму після нічного удару 13 квітня 2024 року .

                      Китай

                      Ймовірно, використовуються модифіковані Boeing 737 або інші великі літаки. 

                      Інформації у відкритому доступі мало, однак є ознаки створення аналогічних командних літаків.

                      Велика Британія, Франція, Ізраїль

                      Ці країни мають певні мобільні центри управління з меншими літаками або наземними рішеннями, але офіційно "літаків судного дня" не зафіксовано.

                      Загалом, наявність "літаків судного дня"  — ознака того, що країна готується до найгірших сценаріїв.

                      Яка вартість "літаків судного дня" 

                      Це один із найдорожчих інструментів безпеки у світі.

                      Так, наприклад, у США поточна ціна з урахуванням модернізації одного літака сягає до 1 млрд $. Його обслуговування щороку коштує ще 200+ млн доларів, враховуючи екіпаж, техніку, зв’язок і паливо. 

                      А от літаки у росії, враховуючи оновлення і нову модель Іл-96-400М, можуть коштувати до 400–500 млн доларів.Щодо інших країн – інформація невідома. 

                      Тож, якщо зібрати повну вартість проєкту "літака кінця світу" — розробку, будівництво, випробування, секретне обладнання, обслуговування протягом десятиліть — весь флот може обійтися у кілька мільярдів доларів.

                      Яна Соколівська

                      Яна Соколівська

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                      Gas TTF
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