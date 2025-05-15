Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на міжурядовому рівні. Йдеться про Boeing 747-8 для використання як Air Force One, угода наразі на етапі юридичної експертизи.
Пропозиція Катару подарувати Трампу Boeing 747 за 400 млн доларів викликала занепокоєння у республіканців та демократів через
питання безпеки та законності.
Дональд Трамп планує прийняти розкішний Boeing 747-8 від правлячої родини Катару. Річі Торрес назвав це «аферою з польотами» та закликав до етичного розслідування.
Дональд Трамп веде переговори з Катаром щодо передачі розкішного Boeing 747. Літак планують використовувати як новий "борт номер
один", його вартість оцінюється в 400 мільйонів доларів.
Королівська сім'я Катару планує подарувати Дональду Трампу літак Boeing 747-8, вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. Літак планують використовувати як новий Air Force One.