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Пентагон офіційно прийняв елітний Boeing 747 від Катару для модернізації під літак Трампа

Київ • УНН

 • 326 перегляди

США офіційно отримали Boeing 747 від Катару, який буде перероблено для президента Трампа. Військово-повітряні сили США відповідатимуть за модернізацію літака.

Пентагон офіційно прийняв елітний Boeing 747 від Катару для модернізації під літак Трампа

Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За словами речника американського оборонного відомства Шона Парнелла, адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".

Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів

– сказав речник.

Переобладнання катарського літака для Трампа може коштувати американцям понад 1 мільярд доларів - ЗМІ 14.05.25, 10:32 • 3104 перегляди

Видання вказує, що офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.

"Для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання – і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що Катар має намір подарувати США літак Boeing 747-8, який ще називають "літаючим палацом". Борт імовірно, буде використовуватися в якості нового Air Force One президента США.

Згодом міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що країна не планує дарувати літак президенту США Дональду Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні.

Майк Джонсон: прийняття Трампом літака від Катару у якості подарунку не порушує етику14.05.25, 20:22 • 3900 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Boeing 747
Літак Президента США
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