Пентагон офіційно прийняв елітний Boeing 747 від Катару для модернізації під літак Трампа
Київ • УНН
США офіційно отримали Boeing 747 від Катару, який буде перероблено для президента Трампа. Військово-повітряні сили США відповідатимуть за модернізацію літака.
Пентагон офіційно прийняв люксовий літак Boeing 747 від Катару, який президент США Дональд Трамп буде використовувати після модернізації. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За словами речника американського оборонного відомства Шона Парнелла, адміністрація Трампа прийняла Boeing 747 від Катару "відповідно до всіх федеральних положень і постанов".
Міністерство оборони докладе зусиль, щоб забезпечити належні заходи безпеки та функціональні вимоги до літака, який використовується для перевезення президента Сполучених Штатів
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Видання вказує, що офіційно літак перейшов у відання Військово-повітряних сил США, які відповідатимуть за його модернізацію відповідно до вимог, які висуваються до президентських бортів.
"Для цього може знадобитись повний розбір Boeing 747, аби встановити необхідне обладнання – і в результаті вартість модернізації перевищить вартість самого літака", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що Катар має намір подарувати США літак Boeing 747-8, який ще називають "літаючим палацом". Борт імовірно, буде використовуватися в якості нового Air Force One президента США.
Згодом міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що країна не планує дарувати літак президенту США Дональду Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні.
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