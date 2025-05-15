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Не подарунок: у Катарі розповіли про передачу Boeing для Трампа

Київ • УНН

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Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на міжурядовому рівні. Йдеться про Boeing 747-8 для використання як Air Force One, угода наразі на етапі юридичної експертизи.

Не подарунок: у Катарі розповіли про передачу Boeing для Трампа

Катар не планує дарувати літак президенту США Дональду Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні. Про це в інтерв’ю заявив прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, можливість передачі Сполученим Штатам широкофюзеляжного літака Boeing 747-8 для використання Трампом у якості Air Force One є виключно угодою між урядами, а не подарунком особисто президенту США. При цьому угода нині перебуває на розгляді обидвох країн.

Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи

- сказав Аль Тані.

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Він додав, що не розуміє, чому ситуація набула такого широкого резонансу в ЗМІ, при цьому в разі визнання передачі літака незаконною угоду буде скасовано.

"Ми не будемо робити нічого незаконного. Якби йшлося про щось незаконне, існувало б багато способів приховати такого роду угоди, щоб вони не стали публічними. Це дуже прозорий обмін між двома урядами. Я не бачу в цьому жодного скандалу", - сказав катарський шейх.

Контекст

Нещодавно ABC News повідомило, що Катар має намір подарувати США літак Boeing 747-8, який ще називають "літаючим палацом". Борт імовірно, буде використовуватися в якості нового Air Force One президента США.

Нагадаємо

Саудівська Аравія та Катар зобов’язалися виплатити борг Сирії Світовому банку, усунувши одну перешкоду для нового керівництва країни в отриманні коштів від міжнародного кредитора у час, коли воно намагається відродити свою постраждалу від війни економіку.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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