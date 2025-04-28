Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку - Bloomberg

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
27 квітня, 16:20 • 11076 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 39510 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 85141 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 80556 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 60690 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 122563 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 64954 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 51523 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 51122 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54440 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+3°
1м/с
55%
761 мм
Популярнi новини

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо

27 квітня, 16:01 • 6326 перегляди

Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times

27 квітня, 16:34 • 3602 перегляди

Зеленський: росія обманює США і весь світ

27 квітня, 18:14 • 16166 перегляди

"Це схоже на капітуляцію": міністр оборони Німеччини розкритикував пропозицію Трампа щодо України

20:06 • 6234 перегляди

"Ознака слабкості США": лідер демократів у Сенаті жорстко розкритикував Трампа через Україну

21:18 • 4296 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 122563 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 101828 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 130857 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 181171 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 339970 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 85141 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 38884 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 74598 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 65668 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 69402 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Саудівська Аравія та Катар зобов’язалися виплатити борг Сирії Світовому банку, що відкриває шлях до отримання фінансування для відновлення економіки. Санкції США залишаються перешкодою для повної підтримки.

Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку - Bloomberg

Саудівська Аравія та Катар зобов’язалися виплатити борг Сирії Світовому банку, усунувши одну перешкоду для нового керівництва країни в отриманні коштів від міжнародного кредитора у час, коли воно намагається відродити свою постраждалу від війни економіку. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що країни Перської затоки оголосили про своє зобов’язання виплатити приблизно 15 мільйонів доларів після обговорень на високому рівні щодо післявоєнної Сирії в кулуарах весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Проте санкції США, накладені на адміністрацію колишнього президента Башара Асада, залишаються основною перешкодою для отримання Сирією підтримки, необхідної для відновлення після тривалої громадянської війни. Конфлікт, у результаті якого загинули понад 600 000 людей і мільйони були змушені покинути свої домівки, майже вдвічі скоротив ВВП Сирії з 2010 року

- йдеться у статті.

Видання також вказує, що конгресмени-республіканці Корі Міллс і Марлін Штуцман відвідали Дамаск минулого тижня і зустрілися з президентом Сирії Ахмеда Шараа "під час неофіційної поїздки, організованої впливовими сирійськими американцями". Міллс повідомив, що провів переговори з Шараа про умови часткового скасування економічних санкцій і передасть листа від Шараа президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо

Наприкінці березня президент Сирії Ахмед Шараа оголосив про формування нового уряду після падіння режиму Асада. Він пообіцяв, що новий уряд Сирії буде відновлювати державні інститути на основі "підзвітності та прозорості".

росія відмовилася видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії23.04.25, 20:05 • 4870 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Світовий банк
Башар Асад
Дональд Трамп
Сирія
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати
Brent
$65.93
Bitcoin
$93,412.10
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,324.30
Ethereum
$1,771.02