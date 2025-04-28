Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку - Bloomberg

Саудівська Аравія та Катар зобов’язалися виплатити борг Сирії Світовому банку, усунувши одну перешкоду для нового керівництва країни в отриманні коштів від міжнародного кредитора у час, коли воно намагається відродити свою постраждалу від війни економіку. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

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Зазначається, що країни Перської затоки оголосили про своє зобов’язання виплатити приблизно 15 мільйонів доларів після обговорень на високому рівні щодо післявоєнної Сирії в кулуарах весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

Проте санкції США, накладені на адміністрацію колишнього президента Башара Асада, залишаються основною перешкодою для отримання Сирією підтримки, необхідної для відновлення після тривалої громадянської війни. Конфлікт, у результаті якого загинули понад 600 000 людей і мільйони були змушені покинути свої домівки, майже вдвічі скоротив ВВП Сирії з 2010 року - йдеться у статті.

Видання також вказує, що конгресмени-республіканці Корі Міллс і Марлін Штуцман відвідали Дамаск минулого тижня і зустрілися з президентом Сирії Ахмеда Шараа "під час неофіційної поїздки, організованої впливовими сирійськими американцями". Міллс повідомив, що провів переговори з Шараа про умови часткового скасування економічних санкцій і передасть листа від Шараа президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо

Наприкінці березня президент Сирії Ахмед Шараа оголосив про формування нового уряду після падіння режиму Асада. Він пообіцяв, що новий уряд Сирії буде відновлювати державні інститути на основі "підзвітності та прозорості".

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