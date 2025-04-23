росія відмовилася видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що росія відхилила запит сирійської влади на передачу експрезидента Башара Асада. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, ипше УНН.

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За словами аль-Шараа, Асад втік до росії на початку грудня. У січні сирійська влада звернувся до Кремля із проханням передати його в обмін на збереження російської військової присутності у країні.

"Однак російські посадовці відхилили наш запит", – розповів він.

Це перший публічний коментар сирійської влади щодо реакції москви на такий запит. У NYT зазначають, що Дамаск досі відкритий до переговорів із кремлем.

росія є постійним членом Ради безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Існує багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні брати до уваги сирійські інтереси - додав аль-Шараа.

Він наголосив, що його країна може знову потребувати підтримки москви.

"До цього часу ми не мали пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї", – пояснив тимчасовий президент.

Аль-Шараа додав, що Дамаск веде переговори з Туреччиною та росією про нові угоди.

Туреччина має військову присутність у Сирії, і росія також має військову присутність. Ми анулювали попередні угоди між Сирією та іншими країнами і перебуваємо у процесі розробки нових угод - повідомив він.

Також він не виключає закупівлі нової зброї у Росії чи інших держав. Водночас наголосив: будь-яка нова військова угода має гарантувати "незалежність Сирії, стабільність її безпеки і те, що присутність жодної країни не створює загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію".

Нагадаємо

Сирійські повстанці, які досягли значного прогресу в наступі , 8 грудня 2024 року оголосили про захоплення столиці Дамаска і повідомили про падіння правителя Башара Асада. Сам же Асад втік до росії.

У січні 2025 року сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.