росія відмовилася видати Асада в обмін на збереження військової присутності у Сирії
Київ • УНН
Тимчасовий президент Сирії заявив, що Дамаск просив москву видати Асада в обмін на збереження військової присутності, але отримав відмову.
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що росія відхилила запит сирійської влади на передачу експрезидента Башара Асада. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, ипше УНН.
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За словами аль-Шараа, Асад втік до росії на початку грудня. У січні сирійська влада звернувся до Кремля із проханням передати його в обмін на збереження російської військової присутності у країні.
"Однак російські посадовці відхилили наш запит", – розповів він.
Це перший публічний коментар сирійської влади щодо реакції москви на такий запит. У NYT зазначають, що Дамаск досі відкритий до переговорів із кремлем.
росія є постійним членом Ради безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Існує багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні брати до уваги сирійські інтереси
Він наголосив, що його країна може знову потребувати підтримки москви.
"До цього часу ми не мали пропозицій від інших країн щодо заміни сирійської зброї", – пояснив тимчасовий президент.
Аль-Шараа додав, що Дамаск веде переговори з Туреччиною та росією про нові угоди.
Туреччина має військову присутність у Сирії, і росія також має військову присутність. Ми анулювали попередні угоди між Сирією та іншими країнами і перебуваємо у процесі розробки нових угод
Також він не виключає закупівлі нової зброї у Росії чи інших держав. Водночас наголосив: будь-яка нова військова угода має гарантувати "незалежність Сирії, стабільність її безпеки і те, що присутність жодної країни не створює загрози або небезпеки для інших країн через сирійську територію".
Нагадаємо
Сирійські повстанці, які досягли значного прогресу в наступі , 8 грудня 2024 року оголосили про захоплення столиці Дамаска і повідомили про падіння правителя Башара Асада. Сам же Асад втік до росії.
У січні 2025 року сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.