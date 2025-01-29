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Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації

Нова влада Сирії вимагає від рф видати Асада та виплатити компенсації

Київ • УНН

 • 30320 перегляди

Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.

Нова влада Сирії звернулася до росії з вимогою видати Башара Асада, який у грудні втік до москви після повалення його режиму. Крім того, Дамаск наполягає на компенсації збитків, завданих російською підтримкою Асада, передає УНН з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, нове керівництво Сирії звернулося до москви з вимогою видати колишнього президента Башара аль-Асада, який у грудні втік до росії після повалення його режиму повстанцями. Крім того, сирійська влада хоче, щоб москва компенсувала шкоду, завдану її підтримкою режиму Асада, а також взяла участь у реконструкції країни.

Речник кремля дмитро пєсков не став коментувати питання про можливу екстрадицію Асада та виплату компенсацій. Водночас росія зацікавлена в утриманні військово-морської бази в Тартусі та авіабази Хмеймім, які є стратегічно важливими для її впливу в регіоні.

Після переговорів із заступником міністра закордонних справ рф михайлом богдановим сирійська сторона заявила, що нормалізація відносин має враховувати попередні помилки, поважати волю народу та працювати на його благо. Однак джерела повідомляють, що російська делегація не виявила готовності визнавати свою відповідальність, і сторони домовилися продовжити обговорення.

Нагадаємо 

Європейський Союз може незабаром послабити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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