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Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации

Новая власть Сирии требует от рф выдать Асада и выплатить компенсации

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

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Сирийское правительство обратилось к россии с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.

Новая власть Сирии обратилась к россии с требованием выдать Башара Асада, который в декабре бежал в москву после свержения его режима. Кроме того, Дамаск настаивает на компенсации ущерба, нанесенного российской поддержкой Асада, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, новое руководство Сирии обратилось к москве с требованием выдать бывшего президента Башара аль-Асада, который в декабре бежал в россию после свержения его режима повстанцами. Кроме того, сирийские власти хотят, чтобы москва компенсировала ущерб, нанесенный ее поддержкой режима Асада, а также приняла участие в реконструкции страны.

Представитель Кремля дмитрий песков не стал комментировать вопрос о возможной экстрадиции Асада и выплате компенсаций. В то же время россия заинтересована в удержании военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим, которые являются стратегически важными для ее влияния в регионе.

После переговоров с заместителем министра иностранных дел рф Михаилом Богдановым сирийская сторона заявила, что нормализация отношений должна учитывать предыдущие ошибки, уважать волю народа и работать на его благо. Однако источники сообщают, что российская делегация не проявила готовности признавать свою ответственность, и стороны договорились продолжить обсуждение.

Напомним 

Европейский Союз может вскоре ослабить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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