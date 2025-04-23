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Financial Times

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россия отказалась выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Временный президент Сирии заявил, что Дамаск просил москву выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия, но получил отказ.

россия отказалась выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии

Временный президент Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что россия отклонила запрос сирийских властей на передачу экс-президента Башара Асада. Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам аль-Шараа, Асад бежал в россию в начале декабря. В январе сирийские власти обратились в Кремль с просьбой передать его в обмен на сохранение российского военного присутствия в стране.

"Однако российские чиновники отклонили наш запрос", – рассказал он.

Это первый публичный комментарий сирийских властей относительно реакции москвы на такой запрос. В NYT отмечают, что Дамаск до сих пор открыт к переговорам с кремлем.

россия является постоянным членом Совета безопасности. Оружие Сирии полностью российское. Существует много продовольственных и энергетических соглашений, на которые Сирия полагалась в течение многих лет. Мы должны принимать во внимание сирийские интересы

- добавил аль-Шараа.

Он подчеркнул, что его страна может снова нуждаться в поддержке москвы.

"До сих пор у нас не было предложений от других стран по замене сирийского оружия", – пояснил временный президент.

Аль-Шараа добавил, что Дамаск ведет переговоры с Турцией и россией о новых соглашениях.

Турция имеет военное присутствие в Сирии, и россия также имеет военное присутствие. Мы аннулировали предыдущие соглашения между Сирией и другими странами и находимся в процессе разработки новых соглашений

- сообщил он.

Также он не исключает закупки нового оружия у России или других государств. В то же время подчеркнул: любое новое военное соглашение должно гарантировать "независимость Сирии, стабильность ее безопасности и то, что присутствие ни одной страны не создает угрозы или опасности для других стран через сирийскую территорию".

Напомним

Сирийские повстанцы, достигшие значительного прогресса в наступлении, 8 декабря 2024 года объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в россию.

В январе 2025 года сирийское правительство обратилось к россии с требованием экстрадиции Башара Асада, который бежал в москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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