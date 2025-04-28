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Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии Всемирному банку – Bloomberg

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Саудовская Аравия и Катар обязались выплатить долг Сирии Всемирному банку, что открывает путь к получению финансирования для восстановления экономики. Санкции США остаются препятствием для полной поддержки.

Саудовская Аравия и Катар выплатят долг Сирии Всемирному банку – Bloomberg

Саудовская Аравия и Катар обязались выплатить долг Сирии Всемирному банку, устранив одно препятствие для нового руководства страны в получении средств от международного кредитора в то время, когда оно пытается возродить свою пострадавшую от войны экономику. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что страны Персидского залива объявили о своем обязательстве выплатить примерно 15 миллионов долларов после обсуждений на высоком уровне по послевоенной Сирии в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Однако санкции США, наложенные на администрацию бывшего президента Башара Асада, остаются основным препятствием для получения Сирией поддержки, необходимой для восстановления после длительной гражданской войны. Конфликт, в результате которого погибли более 600 000 человек и миллионы были вынуждены покинуть свои дома, почти вдвое сократил ВВП Сирии с 2010 года

- говорится в статье.

Издание также указывает, что конгрессмены-республиканцы Кори Миллс и Марлин Штуцман посетили Дамаск на прошлой неделе и встретились с президентом Сирии Ахмедом Шараа "во время неофициальной поездки, организованной влиятельными сирийскими американцами". Миллс сообщил, что провел переговоры с Шараа об условиях частичной отмены экономических санкций и передаст письмо от Шараа президенту США Дональду Трампу.

Напомним

В конце марта президент Сирии Ахмед Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада. Он пообещал, что новое правительство Сирии будет восстанавливать государственные институты на основе "подотчетности и прозрачности".

россия отказалась выдать Асада в обмен на сохранение военного присутствия в Сирии23.04.25, 20:05 • 4870 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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