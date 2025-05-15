Не подарок: в Катаре рассказали о передаче Boeing для Трампа

Катар не планирует дарить самолет президенту США Дональду Трампу, а обсуждает передачу борта на официальном межправительственном уровне. Об этом в интервью заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани, сообщает УНН.

Детали

По его словам, возможность передачи Соединенным Штатам широкофюзеляжного самолета Boeing 747-8 для использования Трампом в качестве Air Force One является исключительно соглашением между правительствами, а не подарком лично президенту США. При этом соглашение в настоящее время находится на рассмотрении обеих стран.

Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США сейчас обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы - сказал Аль Тани.

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Он добавил, что не понимает, почему ситуация приобрела такой широкий резонанс в СМИ, при этом в случае признания передачи самолета незаконной соглашение будет отменено.

"Мы не будем делать ничего незаконного. Если бы речь шла о чем-то незаконном, существовало бы много способов скрыть такого рода соглашения, чтобы они не стали публичными. Это очень прозрачный обмен между двумя правительствами. Я не вижу в этом никакого скандала", - сказал катарский шейх.

Контекст

Недавно ABC News сообщило, что Катар намерен подарить США самолет Boeing 747-8, который еще называют "летающим дворцом". Борт, вероятно, будет использоваться в качестве нового Air Force One президента США.

Напомним

Саудовская Аравия и Катар обязались выплатить долг Сирии Всемирному банку, устранив одно препятствие для нового руководства страны в получении средств от международного кредитора во время, когда оно пытается возродить свою пострадавшую от войны экономику.

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