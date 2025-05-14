Катар работает с США над соглашением с Ираном – Трамп

Доха работает с США над заключением соглашения с Ираном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на государственном обеде, устроенном эмиром Катара, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Это ужасная ситуация, и мы хотим поступить правильно", — сказал президент США. "Мы хотим сделать то, что может спасти миллионы жизней".

Трамп поблагодарил эмира и официальных лиц Катара за их помощь и говорит, что США "сделают для вас то, чему вы будете очень рады".

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Ранее Трамп обозначил три условия, которые он хочет увидеть выполненными в соглашении с Ираном. Он сказал, что Тегеран должен "прекратить спонсировать террор, прекратить свои кровавые войны чужими руками и навсегда прекратить свои попытки получить ядерное оружие".

Иран хочет получить гарантии, что Трамп не выйдет из нового ядерного соглашения - Reuters