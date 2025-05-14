Катар работает с США над соглашением с Ираном – Трамп
Киев • УНН
Президент Трамп заявил, что Доха помогает США заключить сделку с Ираном, чтобы спасти миллионы жизней. Трамп также обозначил условия для Тегерана: прекратить террор и отказаться от ядерного оружия.
Доха работает с США над заключением соглашения с Ираном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на государственном обеде, устроенном эмиром Катара, передает УНН со ссылкой на Sky News.
"Это ужасная ситуация, и мы хотим поступить правильно", — сказал президент США. "Мы хотим сделать то, что может спасти миллионы жизней".
Трамп поблагодарил эмира и официальных лиц Катара за их помощь и говорит, что США "сделают для вас то, чему вы будете очень рады".
Добавим
Ранее Трамп обозначил три условия, которые он хочет увидеть выполненными в соглашении с Ираном. Он сказал, что Тегеран должен "прекратить спонсировать террор, прекратить свои кровавые войны чужими руками и навсегда прекратить свои попытки получить ядерное оружие".
Иран хочет получить гарантии, что Трамп не выйдет из нового ядерного соглашения - Reuters19.04.2025, 09:57 • 3641 просмотр