Катар работает с США над соглашением с Ираном – Трамп

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
18:32 • 9092 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

16:00 • 76660 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14:42 • 43711 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 90282 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 51181 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 45533 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 97452 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 56095 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 72604 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 63042 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.7м/с
48%
744мм
Популярные новости

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 52534 просмотра

День вышиванки: украинцев призывают присоединиться к флешмобу

14 мая, 11:46 • 13464 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 27829 просмотра

В Киеве 15 мая приспустят главный флаг государства: какова причина

16:16 • 14602 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

16:34 • 37303 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

16:34 • 37604 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

16:00 • 76676 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 90291 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 97456 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 128336 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 28048 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 52743 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 65024 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 62474 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 70782 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Катар работает с США над соглашением с Ираном – Трамп

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Президент Трамп заявил, что Доха помогает США заключить сделку с Ираном, чтобы спасти миллионы жизней. Трамп также обозначил условия для Тегерана: прекратить террор и отказаться от ядерного оружия.

Катар работает с США над соглашением с Ираном – Трамп

Доха работает с США над заключением соглашения с Ираном. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая на государственном обеде, устроенном эмиром Катара, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Это ужасная ситуация, и мы хотим поступить правильно", — сказал президент США. "Мы хотим сделать то, что может спасти миллионы жизней".

Трамп поблагодарил эмира и официальных лиц Катара за их помощь и говорит, что США "сделают для вас то, чему вы будете очень рады".

Добавим

Ранее Трамп обозначил три условия, которые он хочет увидеть выполненными в соглашении с Ираном. Он сказал, что Тегеран должен "прекратить спонсировать террор, прекратить свои кровавые войны чужими руками и навсегда прекратить свои попытки получить ядерное оружие".

Иран хочет получить гарантии, что Трамп не выйдет из нового ядерного соглашения - Reuters19.04.2025, 09:57 • 3641 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп
Катар
Иран
Brent
$65.75
Bitcoin
$103,349.20
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,184.00
Ethereum
$2,605.56