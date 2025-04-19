Иран хочет получить гарантии, что Трамп не выйдет из нового ядерного соглашения - Reuters

Иран сообщил Соединенным Штатам на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но ему нужны четкие гарантии, что президент США Дональд Трамп снова не откажется от ядерной сделки, со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника в пятницу сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иран и Соединенные Штаты собираются провести второй раунд переговоров в субботу в Риме через неделю после первого раунда переговоров в Омане, который обе стороны охарактеризовали как позитивный.

Красные линии Тегерана, "установленные Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи", не могут быть нарушены во время переговоров, сообщил чиновник агентству Reuters, описывая позицию Ирана на переговорах на условиях анонимности.

Он сказал, что эти "красные линии" означают, что Иран никогда не согласится демонтировать свои центрифуги для обогащения урана, полностью прекратить обогащение или сократить количество хранящегося в нем обогащенного урана до уровня ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года, от которого отказался Трамп.

Он также не будет вести переговоры по своей ракетной программе, которую Тегеран считает выходящей за рамки любого ядерного соглашения.

"Во время непрямых переговоров в Омане Иран понял, что Вашингтон не хочет, чтобы Иран прекратил всю ядерную деятельность, и это может быть общей основой для Ирана и США для начала честных переговоров", - сказал источник.

Иран заявил в пятницу, что достижение соглашения с Соединенными Штатами возможно, если "они продемонстрируют серьезность намерений и не будут выдвигать нереалистичных требований".

Главный переговорщик США Стив Виткофф в своем сообщении в X во вторник заявил, что Иран должен "остановить и прекратить свое ядерное обогащение", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.

Тегеран заявил, что готов работать с ядерным агентством ООН, которое он считает "единственным приемлемым органом в этом процессе", чтобы предоставить гарантии того, что его ядерная работа носит мирный характер, согласно источнику.

Источник сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал американцам, что в обмен на это сотрудничество Вашингтон должен немедленно снять санкции с нефтяного и финансового секторов Ирана.

Дополнение

Трамп, который с февраля возобновил кампанию "максимального давления" на Тегеран, отказался от ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году во время своего первого срока и снова ввел парализующие санкции против Ирана.

В МАГАТЭ заявили, что Иран не далек от того, чтобы создать ядерное оружие