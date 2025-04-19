Іран хоче отримати гарантії, що Трамп не вийде з нової ядерної угоди - Reuters

Іран повідомив Сполучені Штати на переговорах минулого тижня, що готовий прийняти деякі обмеження на збагачення урану, але йому потрібні чіткі гарантії, що президент США Дональд Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди, з посиланням на високопоставленого іранського чиновника у п'ятницю повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Іран і Сполучені Штати збираються провести другий раунд переговорів у суботу в Римі через тиждень після першого раунду переговорів в Омані, який обидві сторони охарактеризували як позитивний.

Червоні лінії Тегерана, "встановлені Верховним лідером аятолою Алі Хаменеї", не можуть бути порушені під час переговорів, повідомив чиновник агентству Reuters, описавши позицію Ірану на переговорах на умовах анонімності.

Він сказав, що ці "червоні лінії" означають, що Іран ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги для збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити кількість збагаченого урану, що зберігається в ньому, до рівня, нижчого від рівня, узгодженого в угоді 2015 року, від якої відмовився Трамп.

Він також не вестиме переговори щодо своєї ракетної програми, яку Тегеран вважає такою, що виходить за межі будь-якої ядерної угоди.

"Під час непрямих переговорів в Омані Іран зрозумів, що Вашингтон не хоче, щоб Іран припинив всю ядерну діяльність, і це може бути спільною основою для Ірану та США для початку чесних переговорів", - сказало джерело.

Іран заявив у п'ятницю, що досягнення угоди зі Сполученими Штатами можливе, якщо "вони продемонструють серйозність намірів і не висуватимуть нереалістичних вимог".

Головний переговорник США Стів Віткофф у своєму повідомленні у X у вівторок заявив, що Іран повинен "зупинити та припинити своє ядерне збагачення", щоб досягти угоди з Вашингтоном.

Тегеран заявив, що готовий працювати з ядерним агентством ООН, яке він вважає "єдиним прийнятним органом у цьому процесі", щоб надати гарантії того, що його ядерна робота має мирний характер, згідно з джерелом.

Джерело повідомило, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі сказав американцям, що в обмін на цю співпрацю Вашингтон має негайно зняти санкції з нафтового та фінансового секторів Ірану.

Доповнення

Трамп, який з лютого відновив кампанію "максимального тиску" на Тегеран, відмовився від ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами в 2018 році під час свого першого терміну і знову запровадив паралізуючі санкції проти Ірану.

В МАГАТЕ заявили, що Іран не далекий від того, щоб створити ядерну зброю