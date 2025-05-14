Катар працює з США над угодою з Іраном - Трамп

Доха працює з США над укладенням угоди з Іраном. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, виступаючи на державному обіді, влаштованому еміром Катару, передає УНН з посиланням на Sky News.

"Це жахлива ситуація, і ми хочемо вчинити правильно", — сказав президент США. "Ми хочемо зробити те, що може врятувати мільйони життів".

Трамп подякував еміру та офіційним особам Катару за їх допомогу і каже, що США "зроблять для вас те, чому ви будете дуже раді".

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Раніше Трамп позначив три умови, які він хоче побачити виконаними в угоді з Іраном. Він сказав, що Тегеран повинен "припинити спонсорувати терор, припинити свої криваві війни чужими руками і назавжди припинити свої спроби отримати ядерну зброю".

Іран хоче отримати гарантії, що Трамп не вийде з нової ядерної угоди - Reuters