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Катар працює з США над угодою з Іраном - Трамп

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Президент Трамп заявив, що Доха допомагає США укласти угоду з Іраном, щоб врятувати мільйони життів. Трамп також позначив умови для Тегерана: припинити терор і відмовитися від ядерної зброї.

Катар працює з США над угодою з Іраном - Трамп

Доха працює з США над укладенням угоди з Іраном. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, виступаючи на державному обіді, влаштованому еміром Катару, передає УНН з посиланням на Sky News.

"Це жахлива ситуація, і ми хочемо вчинити правильно", — сказав президент США. "Ми хочемо зробити те, що може врятувати мільйони життів".

Трамп подякував еміру та офіційним особам Катару за їх допомогу і каже, що США "зроблять для вас те, чому ви будете дуже раді".

Додамо

Раніше Трамп позначив три умови, які він хоче побачити виконаними в угоді з Іраном. Він сказав, що Тегеран повинен "припинити спонсорувати терор, припинити свої криваві війни чужими руками і назавжди припинити свої спроби отримати ядерну зброю".

Іран хоче отримати гарантії, що Трамп не вийде з нової ядерної угоди - Reuters19.04.2025, 09:57 • 3641 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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