Трамп уклав з Катаром угоду про економічну співпрацю на $1,2 трлн - Білий дім

Президент США Дональд Трамп уклав угоду з керівництвом Катару на суму понад 1,2 трильйона американських доларів. Про це повідомили у прес-службі адміністрації президента, передає УНН.

Сьогодні в Катарі президент Дональд Трамп підписав з керівництвом Катару угоду про економічне співробітництво на суму понад $1,2 трлн доларів