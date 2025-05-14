Трамп уклав з Катаром угоду про економічну співпрацю на $1,2 трлн - Білий дім
Київ • УНН
Дональд Трамп підписав угоду з Катаром про економічне співробітництво на суму понад $1,2 трлн. Угоди сприятимуть інноваціям, американському лідерству та виведуть Америку на шлях нового Золотого віку.
Президент США Дональд Трамп уклав угоду з керівництвом Катару на суму понад 1,2 трильйона американських доларів. Про це повідомили у прес-службі адміністрації президента, передає УНН.
Сьогодні в Катарі президент Дональд Трамп підписав з керівництвом Катару угоду про економічне співробітництво на суму понад $1,2 трлн доларів
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Там також повідомили, що Трамп оголосив про економічні угоди на загальну суму понад 243,5 млрд доларів між Сполученими Штатами та Катаром, включаючи історичний продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace компанії Qatar Airways.
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У Білому домі вважають, що "підписані угоди сприятимуть інноваціям та процвітанню майбутніх поколінь, зміцнять американське виробниче та технологічне лідерство та виведуть Америку на шлях нового Золотого віку", а також "зроблять американське виробництво та інновації знову великими".
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Китай дозволив поставки літаків Boeing після торгової угоди зі США. Відновлення поставок стане стимулом для Boeing, оскільки Китай забезпечуватиме 20% світового попиту.