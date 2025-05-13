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The Guardian

Boeing 747

Китай зняв заборону на Boeing після тарифного перемир’я зі США: поставки можуть бути тимчасовими

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Китай дозволив поставки літаків Boeing після торгової угоди зі США. Відновлення поставок стане стимулом для Boeing, оскільки Китай забезпечуватиме 20% світового попиту.

Китай зняв заборону на Boeing після тарифного перемир’я зі США: поставки можуть бути тимчасовими

Китай офіційно скасував багаторічну заборону на поставки літаків Boeing, відкривши шлях для нових замовлень після досягнення торговельного перемир’я з США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела Bloomberg, чиновники в Пекіні цього тижня почали повідомляти вітчизняним перевізникам і державним установам, що постачання літаків американського виробництва можуть поновитися. Також повідомляється, що авіакомпаніям дозволили організовувати поставки за власним графіком і на своїх умовах.

Відновлення поставок до Китаю стане стимулом для Boeing. Це сталося після тарифного перемирʼя між двома країнами. США погодилися на 90 днів знизити сукупні мита на більшість китайського імпорту зі 145% до 30%. У відповідь Китай скоротив мита на американські товари зі 125% до 10% і скасував частину контрзаходів, запроваджених із 2 квітня.

Boeing опинився в центрі торгового скандалу після того, як оголошення президентом Дональдом Трампом тарифів для більшості основних торговельних партнерів зустріло відповідні мита з боку Китаю. Це призвело до того, що літаки Boeing опинилися поза ринком китайських перевізників, тоді як Пекін наказав авіакомпаніям припинити приймати поставки літаків компанії.

Кілька літаків було відправлено назад до США після того, як їм відмовили китайські клієнти. Тим часом Boeing попередив, що готовий знайти альтернативних покупців для літаків, що прямують до Китаю, які ще не були поставлені. Перспектива нових доступних літаків 737 Max викликала відкритий інтерес від Індії до Малайзії та Саудівської Аравії, на тлі того, що авіакомпанії шукали способи скористатися ситуацією.

Boeing обіцяє поставити новий Air Force One до 2027, попри затримки08.05.25, 09:33 • 3858 переглядiв

Через те, що цього року до Китаю буде поставлено близько 50 літаків Boeing, як повідомляється, це заощадить авіавиробникові час і кошти на пошук нових покупців, а також гарантує йому суттєві виплати, щойно літаки потраплять до рук авіакомпаній-клієнтів.

За прогнозами, Китай забезпечуватиме 20% світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть. У 2018 році майже чверть продукції Boeing опинилася там. Але американський авіавиробник останніми роками не оголошував про великі замовлення в Китаї через торгову напруженість і проблеми, спричинені ним самим.

У 2019 році Китай став першою країною, яка припинила експлуатацію 737 Max після двох смертельних катастроф. Торгові суперечки з адміністраціями Байдена і Трампа також допомогли переорієнтувати китайські замовлення на європейську Airbus SE. Додатковий удар по репутації Boeing завдала інцидентна криза на початку 2024 року, коли під час польоту одного з лайнерів відлетіла заглушка аварійного виходу.

Нова угода з British Airways може стати важливим сигналом довіри до компанії, а також підкріпленням для її позицій на світовому ринку авіації.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що авіабудівельна компанія Boeing терміново шукає "альтернативних" покупців для літаків, що постачаються до Китаю і від купівлі яких Пекін відмовляється через торгівельну війну зі США.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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