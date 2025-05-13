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Китай снял запрет на Boeing после тарифного перемирия с США: поставки могут быть временными

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Китай разрешил поставки самолетов Boeing после торговой сделки с США. Возобновление поставок станет стимулом для Boeing, поскольку Китай будет обеспечивать 20% мирового спроса.

Китай снял запрет на Boeing после тарифного перемирия с США: поставки могут быть временными

Китай официально отменил многолетний запрет на поставки самолетов Boeing, открыв путь для новых заказов после достижения торгового перемирия с США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники Bloomberg, чиновники в Пекине на этой неделе начали сообщать отечественным перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться. Также сообщается, что авиакомпаниям разрешили организовывать поставки по собственному графику и на своих условиях.

Восстановление поставок в Китай станет стимулом для Boeing. Это произошло после тарифного перемирия между двумя странами. США согласились на 90 дней снизить совокупные пошлины на большинство китайского импорта со 145% до 30%. В ответ Китай сократил пошлины на американские товары со 125% до 10% и отменил часть контрмер, введенных со 2 апреля.

Boeing оказался в центре торгового скандала после того, как объявление президентом Дональдом Трампом тарифов для большинства основных торговых партнеров встретило соответствующие пошлины со стороны Китая. Это привело к тому, что самолеты Boeing оказались вне рынка китайских перевозчиков, в то время как Пекин приказал авиакомпаниям прекратить принимать поставки самолетов компании.

Несколько самолетов были отправлены обратно в США после того, как им отказали китайские клиенты. Тем временем Boeing предупредил, что готов найти альтернативных покупателей для самолетов, направляющихся в Китай, которые еще не были поставлены. Перспектива новых доступных самолетов 737 Max вызвала открытый интерес от Индии до Малайзии и Саудовской Аравии, на фоне того, что авиакомпании искали способы воспользоваться ситуацией.

Boeing обещает поставить новый Air Force One к 2027, несмотря на задержки08.05.25, 09:33 • 3858 просмотров

Из-за того, что в этом году в Китай будет поставлено около 50 самолетов Boeing, как сообщается, это сэкономит авиапроизводителю время и средства на поиск новых покупателей, а также гарантирует ему существенные выплаты, как только самолеты попадут в руки авиакомпаний-клиентов.

По прогнозам, Китай будет обеспечивать 20% мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий. В 2018 году почти четверть продукции Boeing оказалась там. Но американский авиапроизводитель в последние годы не объявлял о крупных заказах в Китае из-за торговой напряженности и проблем, вызванных им самим.

В 2019 году Китай стал первой страной, которая прекратила эксплуатацию 737 Max после двух смертельных катастроф. Торговые споры с администрациями Байдена и Трампа также помогли переориентировать китайские заказы на европейскую Airbus SE. Дополнительный удар по репутации Boeing нанесла инцидентная кризис в начале 2024 года, когда во время полета одного из лайнеров отлетела заглушка аварийного выхода.

Новое соглашение с British Airways может стать важным сигналом доверия к компании, а также подкреплением для ее позиций на мировом рынке авиации.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что авиастроительная компания Boeing срочно ищет "альтернативных" покупателей для самолетов, поставляемых в Китай и от покупки которых Пекин отказывается из-за торговой войны с США.

Алина Волянская

Алина Волянская

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