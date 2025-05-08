Boeing обещает поставить новый Air Force One к 2027, несмотря на задержки
Киев • УНН
Boeing планирует поставку нового самолета Air Force One к 2027 году, хотя есть задержки из-за нехватки рабочей силы и проблем с поставщиками. Проект отстает от графика на пять лет.
Согласно официальному сообщению, Boeing планирует поставки новых самолетов Air Force One, который может быть готов в 2027 году. Впрочем, поставки новой модели самолета задерживаются из-за нехватки рабочей силы.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Boeing рассматривает 2027 год для новых самолетов Air Force One.
Высокопоставленный чиновник ВВС США заявил, что Boeing Co. предлагает поставить свою новую версию Air Force One к 2027 году, поскольку чиновники стремятся удовлетворить требование президента Дональда Трампа относительно обновленного президентского реактивного самолета до конца его второго срока.
Хотя Boeing стремится поставить самолет в ускоренные сроки, впрочем, на слушаниях подкомитета вооруженных сил, Дарлин Костелло, исполняющая обязанности руководителя закупок ВВС заявила, что "не обязательно гарантировала эту дату".
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Есть фактор, который влияет на задержки. Он связан с ограничениями рабочей силы, проблемами с поставщиками интерьера и завершением проектирования проводки. Об этом сообщили официальные представители.
Справочно
Во время своего первого президентского срока Трамп поручил Пентагону выделить 3,9 миллиарда долларов на пару Boeing 747-8, которые станут следующим поколением Air Force One. Ввод в эксплуатацию этих джамбо-джетов, - является приоритетом для президента. Но проект "теперь отстает от графика на пять лет", говорится в апрельском отчете.
Они никогда не смогут завершить эту чертову штуку
В ВВС объявляли причины:
Около десятка технических препятствий вызвали задержки – от дефектов в кабине пилотов и пассажирских окнах до трещин в конструкциях фюзеляжа, чрезмерного шума и необходимой сертификации уникальных характеристик летной годности самолетов.
Напомним
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