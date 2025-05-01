Ryanair может прекратить закупку Boeing из-за тарифов Трампа – Politico
Киев • УНН
Гендиректор Ryanair заявил, что компания может отказаться от закупки самолетов Boeing, если тарифы Трампа сделают их слишком дорогими. Флот Ryanair состоит из более 575 самолетов Boeing.
Авиакомпания Ryanair может прекратить покупать самолеты Boeing, если из-за тарифов Дональда Трампа будут повышаться. Об этом сообщает Politico, передает УНН.
Детали
По словам генерального директора компании Майкла О'Лири, Ryanair может прекратить покупать самолеты у американского аэрокосмического гиганта, если цены станут выше из-за тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.
Если правительство США продолжит свой план введения тарифов, а эти тарифы существенно повлияют на цену экспорта самолетов Boeing в Европу, тогда мы, безусловно, пересмотрим как наши текущие заказы на Boeing, так и возможность размещения этих заказов в других места
Ryanair – это крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания: ее офис размещается в столице Ирландии Дублине. Компания является членом Европейской Ассоциации дешевых авиакомпаний, или лоукост-авиакомпаний. Она является крупнейшей частью семейства авиакомпаний Ryanair Holdings и имеет дочерние авиакомпании Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe и Malta Air.
Флот компании состоит исключительно из более 575 самолетов Boeing 737. Зависимость от определенной марки самолетов помогает минимизировать эксплуатационные расходы Ryanair, говорится в материале Politico.
Напомним
Китай запретил авиакомпаниям покупать Boeing из-за торговой войны с США. Акции американского производителя упали на 4,6% после введения Китаем пошлин на американские товары.