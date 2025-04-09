Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Netflix, HBO и другие стриминговые сервисы готовят масштабные премьеры сериалов в 2025 году. Среди них - продолжение «Венздей», «Белого лотоса», «Очень странных дел», а также новые проекты с Робертом де Ниро и вселенной DC.