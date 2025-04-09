По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк роскошным Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за более чем 1,3 миллиона долларов. Автомобиль имеет двигатель V12 мощностью 571 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
27 марта отмечают День "Виагры" в честь одобрения препарата, Международный день виски, основанный в честь Майкла Джексона, и Международный день театра.
В Дублине полмиллиона людей отметили День святого Патрика парадом. Празднования прошли также в Корке, Голуэе, других городах и по всему миру.
17 марта в Украине отмечают День мобилизационного работника, в Ирландии – День Святого Патрика. Также в этот день чествуют память преподобного Алексия, человека Божия.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности прекращения огня между Украиной и россией в течение нескольких дней, если российские лидеры согласятся. Он добавил, что Украина готова к переговорам.
Госсекретарь США Рубио заявил, что для начала диалога с рф необходимо прекратить боевые действия. Он подчеркнул важность гибкости и терпения в переговорах.
Марко Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам, способствуя экономическому росту Украины. Однако, он не считает его гарантией безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что несмотря на активные боевые действия, контакты с россиянами о прекращении огня продолжаются. Украина готова к переговорам.
Майкл Мартин прибыл в Вашингтон. Перед встречей с Дональдом Трампом он позавтракал с вице-президентом США, который пошутил про свои носки с трилистником.
Кабмин Ирландии утвердил новый пакет помощи Украине на 100 млн евро для нелетального оборудования. Решение принято на фоне приостановки военной помощи США и после встречи Зеленского с премьером Ирландии.
Правительство Ирландии готовит отмену ограничения на размещение войск за рубежом. Страна также планирует приобрести истребители для усиления защиты воздушного пространства.
Президент Украины провел встречу с Микхолом Мартином относительно шагов для окончания войны и гарантий безопасности. Стороны обсудили сотрудничество в разминировании, тренировочные миссии ЕС и программу «Food from Ukraine».
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ирландию, где его встретил премьер-министр Михал Мартин.
Президент Украины совершит визит в Ирландию, где встретится с премьер-министром Михалем Мартином. Далее Зеленский отправится в США для обсуждения соглашения по редкоземельным минералам.
Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.
Президент Украины провел серию переговоров с руководителями европейских государств и Кот-д'Ивуара. Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества и поддержки Украины на международной арене.
Романтическая комедия «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» собрала $14,9 млн за первые три дня проката в Великобритании. Фильм установил рекорд для жанра и обошел «Оппенгеймера» по стартовым сборам.
Певица Emmi будет представлять Ирландию на Евровидении-2025 с песней «Laika Party». Одним из авторов композиции о советском космическом псе является россиянка Лариса Торми, которая проживает в Ирландии.
Министр обороны Израиля приказал подготовить план, который позволит жителям «добровольно покинуть» жителям Газы после поддержки идеи Трампа о превращении сектора в «Ривьеру». План вызвал международное осуждение и критику со стороны ХАМАС.
Шторм «Эовин» с порывами ветра до 183 км/ч оставил без электричества около миллиона объектов в Ирландии и Великобритании. Стихия унесла по меньшей мере две жизни, повредила инфраструктуру и привела к масштабным перебоям в транспортном сообщении.
Netflix, HBO и другие стриминговые сервисы готовят масштабные премьеры сериалов в 2025 году. Среди них - продолжение «Венздей», «Белого лотоса», «Очень странных дел», а также новые проекты с Робертом де Ниро и вселенной DC.
Исследование показало повышенный риск аутизма у детей, матери которых болели COVID-19 во время беременности. В UCLA обнаружили, что 11% таких детей имеют признаки расстройств аутистического спектра.
МИД Израиля объявил о закрытии посольства в Дублине из-за «антисемитских действий» Ирландии. Решение принято после признания Ирландией Палестины и поддержки иска о «геноциде» в Газе.
Советник Президента Дарья Герасимчук провела встречи с правительством Ирландии по возвращению депортированных детей. Делегация представила фильм «Похищенное детство» и провела панельную дискуссию по реинтеграции возвращенных детей.
Сара Джессика Паркер вошла в состав жюри Букеровской премии 2025 года. Актриса имеет опыт в книжной индустрии как редакционный директор и основательница собственного издательского подразделения.
Мощный шторм Дарра накрыл Великобританию и Ирландию, оставив без электроэнергии более 400 тысяч потребителей. Из-за опасных порывов ветра до 130 км/ч отменены массовые мероприятия и футбольные матчи.
Летом 2025 года на студии Warner Bros Studios Leavesden начнутся съемки нового сериала HBO о Гарри Поттере. Планируется 7 сезонов с полной адаптацией книг и новым составом, выбранным из 32 000 детей.