Страны ЕС призывают к усилению европейских платежных систем

Экономические тяжеловесы Европейского Союза призывают блок уменьшить зависимость от иностранных платежных систем и ускорить внедрение цифрового евро, стремясь повысить производительность и экономический рост Европы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Учитывая неотложность вопросов суверенитета в сфере платежей, мы настоятельно призываем Европейскую комиссию подготовить и быстро представить амбициозную и всеобъемлющую стратегию ЕС, которая будет способствовать стратегической автономии и уменьшению зависимости ЕС в розничных, оптовых и корпоративных платежах - говорится в письме министров финансов шести крупнейших экономик ЕС, в частности Германии и Франции, обнародованном в среду.

Это вмешательство произошло на фоне того, что чиновники ЕС изучают способы ослабить зависимость Европы от американских платежных компаний, таких как Visa и Mastercard, которые давно доминируют в цифровых платежных транзакциях в Европе.

Очевидно, что нам нужно создать в Европе цифровую платежную инфраструктуру, которая позволит осуществлять платежи без какой-либо зависимости - заявил в прошлом месяце президент Европейского совета Антониу Кошта в интервью Bloomberg.

Письмо, которое также подписали Италия, Нидерланды, Польша и Испания, призывает быстрее внедрить давно обещанный союз сбережений и инвестиций в рамках блока, который они называют "насущной стратегической необходимостью".

В частности, шесть стран поддерживают пакет интеграции и надзора за рынками (Markets Integration and Supervision Package) — ключевой элемент плана создания союза сбережений и инвестиций, представленный в прошлом году Европейской комиссией, исполнительным органом ЕС. Пакет включает спорное предложение передать надзорные и правоприменительные полномочия регулятору рынков ЕС - Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA), которое базируется в Париже.

Отметив, что инвесторы должны иметь лучший доступ к рынкам капитала ЕС и к более глубоким источникам капитала, министры финансов заявили, что поддерживают "переход к централизованному надзору за "наиболее системно важной, значимой и транснациональной финансовой рыночной инфраструктурой", избегая при этом ненужного дублирования или дополнительных затрат". Они также добавили, что "надзорная ответственность и фискальная подотчетность должны идти рука об руку".

Передача части надзорных полномочий ESMA вместо национальных органов остается предметом споров для некоторых государств-членов, в частности Люксембурга и Ирландии.

Министры финансов обеих стран выразили обеспокоенность по поводу предложения превратить ESMA в централизованный надзорный орган во время встречи министров финансов ЕС в начале этой недели в Брюсселе.

