Країни ЄС закликають до посилення європейських платіжних систем

Економічні важковаговики Європейського Союзу закликають блок зменшити залежність від іноземних платіжних систем і прискорити запровадження цифрового євро, прагнучи підвищити продуктивність і економічне зростання Європи. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

З огляду на нагальність питань суверенітету у сфері платежів, ми наполегливо закликаємо Єврокомісію підготувати й швидко представити амбітну та всеосяжну стратегію ЄС, яка сприятиме стратегічній автономії та зменшенню залежності ЄС у роздрібних, оптових і корпоративних платежах - йдеться у листі міністрів фінансів шести найбільших економік ЄС, зокрема Німеччини та Франції, оприлюдненому в середу.

Це втручання відбулося на тлі того, що чиновники ЄС вивчають способи послабити залежність Європи від американських платіжних компаній, таких як Visa і Mastercard, які давно домінують у цифрових платіжних транзакціях у Європі.

Очевидно, що нам потрібно створити в Європі цифрову платіжну інфраструктуру, яка дозволить здійснювати платежі без будь-якої залежності - заявив минулого місяця президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю Bloomberg.

Лист, який також підписали Італія, Нідерланди, Польща та Іспанія, закликає швидше впровадити давно обіцяний союз заощаджень та інвестицій у межах блоку, який вони називають "нагальною стратегічною необхідністю".

Зокрема, шість країн підтримують пакет інтеграції та нагляду за ринками (Markets Integration and Supervision Package) — ключовий елемент плану створення союзу заощаджень та інвестицій, представлений минулого року Європейською комісією, виконавчим органом ЄС. Пакет включає суперечливу пропозицію передати наглядові та правозастосовні повноваження регулятору ринків ЄС - Європейському управлінню з цінних паперів і ринків (ESMA), яке базується в Парижі.

Зазначивши, що інвестори повинні мати кращий доступ до ринків капіталу ЄС і до глибших джерел капіталу, міністри фінансів заявили, що підтримують "перехід до централізованого нагляду за "найбільш системно важливою, значущою та транскордонною фінансовою ринковою інфраструктурою", уникаючи при цьому непотрібного дублювання або додаткових витрат". Вони також додали, що "наглядова відповідальність і фіскальна підзвітність мають йти пліч-о-пліч".

Передача частини наглядових повноважень ESMA замість національних органів залишається предметом суперечок для деяких держав-членів, зокрема Люксембургу та Ірландії.

Міністри фінансів обох країн висловили занепокоєння щодо пропозиції перетворити ESMA на централізований наглядовий орган під час зустрічі міністрів фінансів ЄС на початку цього тижня в Брюсселі.

