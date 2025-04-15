За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Зірка UFC Конор Макгрегор поповнив свій автопарк розкішним Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за понад 1,3 мільйона доларів. Авто має двигун V12 потужністю 571 к.с. та розганяється до 100 км/год за 5 секунд.
Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
27 березня відзначають День"Віагри" на честь схвалення препарату, Міжнародний день віскі, заснований на честь Майкла Джексона, та Міжнародний день театру.
У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.
17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість припинення вогню між Україною та росією протягом декількох днів, якщо російські лідери погодяться. Він додав, що Україна готова до переговорів.
Держсекретар США Рубіо заявив, що для початку діалогу з рф необхідно припинити бойові дії. Він наголосив на важливості гнучкості та терпіння у перемовинах.
Марко Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам, сприяючи економічному зростанню України. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що попри активні бойові дії, контакти з росіянами щодо припинення вогню тривають. Україна готова до переговорів.
Майкл Мартін прибув до Вашингтона. Перед зустріччю з Дональдом Трампом він поснідав з віце-президентом США, який пожартував про свої шкарпетки з трилисником.
Кабмін Ірландії затвердив новий пакет допомоги Україні на 100 млн євро для нелетального обладнання. Рішення прийнято на тлі призупинення військової допомоги США та після зустрічі Зеленського з прем'єром Ірландії.
Уряд Ірландії готує скасування обмеження на розміщення військ за кордоном. Країна також планує придбати винищувачі для посилення захисту повітряного простору.
Президент України провів зустріч з Мікхолом Мартіном щодо кроків для закінчення війни та гарантій безпеки. Сторони обговорили співпрацю у розмінуванні, тренувальні місії ЄС та програму "Food from Ukraine".
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії, де його зустрів прем'єр-міністр Міхал Мартін.
Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.
Європейські чиновники розробляють пропозиції щодо створення спеціального оборонного фонду для збільшення військових інвестицій. Розглядаються варіанти "банку переозброєння" та спеціального цільового інструменту з бюджетом 500 млрд євро.
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
Романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" зібрала $14,9 млн за перші три дні прокату у Великій Британії. Фільм встановив рекорд для жанру та обійшов "Оппенгеймера" за стартовими зборами.
Співачка Emmi представлятиме Ірландію на Євробаченні-2025 з піснею "Laika Party". Одним з авторів композиції про радянського космічного пса є росіянка Лариса Тормі, яка проживає в Ірландії.
Міністр оборони Ізраїлю наказав підготувати план, який дозволить жителям «добровільно залишити» жителям Газу після підтримки ідеї Трампа про перетворення сектору на "Рив'єру". План викликав міжнародне засудження та критику з боку ХАМАС.
Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.
Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.
Дослідження показало підвищений ризик аутизму у дітей, матері яких хворіли на COVID-19 під час вагітності. В UCLA виявили, що 11% таких дітей мають ознаки розладів аутистичного спектра.
МЗС Ізраїлю оголосило про закриття посольства в Дубліні через "антисемітські дії" Ірландії. Рішення прийняте після визнання Ірландією Палестини та підтримки позову про "геноцид" в Газі.
Радниця Президента Дар'я Герасимчук провела зустрічі з урядом Ірландії щодо повернення депортованих дітей. Делегація презентувала фільм "Викрадене дитинство" та провела панельну дискусію з реінтеграції повернутих дітей.
Сара Джессіка Паркер увійшла до складу журі Букерівської премії 2025 року. Акторка має досвід у книжковій індустрії як редакційний директор та засновниця власного видавничого підрозділу.
Потужний шторм Дарра накрив Велику Британію та Ірландію, залишивши без електроенергії понад 400 тисяч споживачів. Через небезпечні пориви вітру до 130 км/год скасовано масові заходи та футбольні матчі.
Влітку 2025 року на студії Warner Bros Studios Leavesden розпочнуться зйомки нового серіалу HBO про Гаррі Поттера. Планується 7 сезонів з повною адаптацією книг та новим акторським складом, який обирали серед 32 000 дітей.