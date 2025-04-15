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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25748 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154946 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134142 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134255 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196184 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77546 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

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Зірка UFC Конор Макгрергор поповнив свій автопарк Rolls Royce Phantom за понад 1,3 млн доларів

Зірка UFC Конор Макгрегор поповнив свій автопарк розкішним Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за понад 1,3 мільйона доларів. Авто має двигун V12 потужністю 571 к.с. та розганяється до 100 км/год за 5 секунд.

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США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

Адміністрація Трампа вводить 25% мито на імпорт пива та порожні алюмінієві банки з 4 квітня. Це рішення торкнеться імпорту пива на $7,5 млрд, де лідирує Мексика.

Економіка • 2 квітня, 18:45 • 13588 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди

День "Віагри" та Міжнародний день віскі: які ще свята відзначають 27 березня

27 березня відзначають День"Віагри" на честь схвалення препарату, Міжнародний день віскі, заснований на честь Майкла Джексона, та Міжнародний день театру.

Суспільство • 27 березня, 04:30 • 20600 перегляди

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

У Дубліні півмільйона людей відзначили День святого Патріка парадом. Святкування відбулися також у Корку, Голуеї, інших містах і по всьому світу.

Новини Світу • 17 березня, 16:09 • 142224 перегляди

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника, в Ірландії - День Святого Патрика. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого.

Суспільство • 17 березня, 04:30 • 148903 перегляди

Припинення вогню в Україні можна досягти протягом кількох днів - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість припинення вогню між Україною та росією протягом декількох днів, якщо російські лідери погодяться. Він додав, що Україна готова до переговорів.

Війна • 12 березня, 18:51 • 35902 перегляди

Рубіо пояснив, що має передувати повноцінним переговорам

Держсекретар США Рубіо заявив, що для початку діалогу з рф необхідно припинити бойові дії. Він наголосив на важливості гнучкості та терпіння у перемовинах.

Війна • 12 березня, 15:34 • 29674 перегляди

Рубіо: угода про корисні копалини не є гарантією безпеки

Марко Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам, сприяючи економічному зростанню України. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.

Війна • 12 березня, 14:43 • 29975 перегляди

Рубіо відповів, чи готові росіяни до припинення вогню

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що попри активні бойові дії, контакти з росіянами щодо припинення вогню тривають. Україна готова до переговорів.

Війна • 12 березня, 13:49 • 28336 перегляди

Венс показав на зустрічі з прем'єром Ірландії "шкарпетки з трилисником"

Майкл Мартін прибув до Вашингтона. Перед зустріччю з Дональдом Трампом він поснідав з віце-президентом США, який пожартував про свої шкарпетки з трилисником.

Новини Світу • 12 березня, 13:33 • 16238 перегляди

Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні у 100 млн євро

Кабмін Ірландії затвердив новий пакет допомоги Україні на 100 млн євро для нелетального обладнання. Рішення прийнято на тлі призупинення військової допомоги США та після зустрічі Зеленського з прем'єром Ірландії.

Політика • 4 березня, 18:15 • 13380 перегляди

Ірландія планує зміни законодавства щодо військових за кордоном та розглядає купівлю винищувачів

Уряд Ірландії готує скасування обмеження на розміщення військ за кордоном. Країна також планує придбати винищувачі для посилення захисту повітряного простору.

Політика • 3 березня, 12:23 • 26028 перегляди

Зеленський обговорив з прем’єром Ірландії кроки для завершення війни

Президент України провів зустріч з Мікхолом Мартіном щодо кроків для закінчення війни та гарантій безпеки. Сторони обговорили співпрацю у розмінуванні, тренувальні місії ЄС та програму "Food from Ukraine".

Політика • 27 лютого, 16:34 • 24026 перегляди

Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Ірландії, де його зустрів прем'єр-міністр Міхал Мартін.

Політика • 27 лютого, 13:54 • 34818 перегляди

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.

Політика • 27 лютого, 11:36 • 26523 перегляди

Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT

Європейські чиновники розробляють пропозиції щодо створення спеціального оборонного фонду для збільшення військових інвестицій. Розглядаються варіанти "банку переозброєння" та спеціального цільового інструменту з бюджетом 500 млрд євро.

Новини Світу • 27 лютого, 08:43 • 30353 перегляди

Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Політика • 21 лютого, 21:11 • 33292 перегляди

Фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" встановив рекорд романтичних комедій у Великій Британії

Романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" зібрала $14,9 млн за перші три дні прокату у Великій Британії. Фільм встановив рекорд для жанру та обійшов "Оппенгеймера" за стартовими зборами.

УНН Lite • 18 лютого, 13:55 • 139941 перегляди

Скандальне Євробачення-2025: представниця Ірландії співатиме пісню, авторкою якої є росіянка

Співачка Emmi представлятиме Ірландію на Євробаченні-2025 з піснею "Laika Party". Одним з авторів композиції про радянського космічного пса є росіянка Лариса Тормі, яка проживає в Ірландії.

Культура • 12 лютого, 11:58 • 30106 перегляди

Ізраїль наказав армії підготуватися до "добровільного від'їзду" жителів Гази після заяви Трампа

Міністр оборони Ізраїлю наказав підготувати план, який дозволить жителям «добровільно залишити» жителям Газу після підтримки ідеї Трампа про перетворення сектору на "Рив'єру". План викликав міжнародне засудження та критику з боку ХАМАС.

Новини Світу • 6 лютого, 11:54 • 25082 перегляди

Найпотужніший за десятиліття шторм "Еовін" паралізував Британські острови

Шторм "Еовін" з поривами вітру до 183 км/год залишив без електрики близько мільйона об'єктів в Ірландії та Британії. Стихія забрала щонайменше два життя, пошкодила інфраструктуру та призвела до масштабних перебоїв у транспортному сполученні.

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Топ 10 серіалів, які чекають на нас в 2025 році

Netflix, HBO та інші стримінгові сервіси готують масштабні прем'єри серіалів у 2025 році. Серед них - продовження "Венздей", "Білого лотоса", "Дивних див", а також нові проекти з Робертом де Ніро та всесвіту DC.

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COVID-19 під час вагітності може підвищувати ризик аутизму у дітей - дослідження

Дослідження показало підвищений ризик аутизму у дітей, матері яких хворіли на COVID-19 під час вагітності. В UCLA виявили, що 11% таких дітей мають ознаки розладів аутистичного спектра.

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Ізраїль закриває посольство в Ірландії через "антисемітську політику" Дубліна

МЗС Ізраїлю оголосило про закриття посольства в Дубліні через "антисемітські дії" Ірландії. Рішення прийняте після визнання Ірландією Палестини та підтримки позову про "геноцид" в Газі.

Новини Світу • 15 грудня, 16:33 • 28972 перегляди

Україна та Ірландія посилюють співпрацю для повернення викрадених росією українських дітей

Радниця Президента Дар'я Герасимчук провела зустрічі з урядом Ірландії щодо повернення депортованих дітей. Делегація презентувала фільм "Викрадене дитинство" та провела панельну дискусію з реінтеграції повернутих дітей.

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Зірка "Сексу у великому місті" приєдналася до складу журі Букерівської премії 2025 року

Сара Джессіка Паркер увійшла до складу журі Букерівської премії 2025 року. Акторка має досвід у книжковій індустрії як редакційний директор та засновниця власного видавничого підрозділу.

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Сотні тисяч британців та ірландців залишились без світла через шторм

Потужний шторм Дарра накрив Велику Британію та Ірландію, залишивши без електроенергії понад 400 тисяч споживачів. Через небезпечні пориви вітру до 130 км/год скасовано масові заходи та футбольні матчі.

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HBO зніматиме новий серіал про Гаррі Поттера: старт зйомок у 2025 році

Влітку 2025 року на студії Warner Bros Studios Leavesden розпочнуться зйомки нового серіалу HBO про Гаррі Поттера. Планується 7 сезонів з повною адаптацією книг та новим акторським складом, який обирали серед 32 000 дітей.

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