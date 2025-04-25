Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

Жодна держава-член ЄС не відповіла на пропозицію Єврокомісії поступитися своїми суворими бюджетними правилами та збільшити витрати на оборону - і дедлайну залишилося п'ять днів, повідомляє Euractiv, пише УНН.

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Активація так званого "пункту про виняток" на рівні країни дозволить країнам ЄС збільшити витрати на оборону на 1,5% річного ВВП протягом чотирьох років.

Брюссель представив план, який, за його даними, може збільшити військові витрати блоку на 650 мільярдів євро, як частину ширшого пакету ReArm Europe на 800 мільярдів євро, який включає 150 мільярдів євро позик на спільні закупівельні проекти.

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"Але очевидна відсутність ентузіазму щодо цієї схеми", - пише видання.

"На сьогодні жодна держава-член офіційно не подала запит на активацію пункту про виняток на рівні країни", – сказав речник Єврокомісії.

Навіть Португалія, яка в середу оголосила про свій намір активувати цей пункт, ще не зробила офіційного запиту.

У чому затримка?

Небажання держав-членів, ймовірно, пов'язане з низкою факторів, на думку посадовців ЄС, дипломатів та аналітиків.

По-перше, це час. Багато урядів вже завершили свої річні бюджетні плани, коли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про цю схему в березні.

По-друге, багато країн, особливо "економні", переважно північні, такі як Нідерланди, Ірландія, Данія та Люксембург, мають міцне фінансове здоров'я. Їм просто не потрібна додаткова фіскальна гнучкість для збільшення військових витрат.

Тим часом держави-члени з фінансово обмеженими можливостями, багато з яких розташовані на півдні Європи, більше стурбовані реакцією ринку облігацій, ніж позицією Єврокомісії, пише видання.

Вісім країн ЄС, включаючи Францію, Італію та Польщу, уже підпадають під так звану "процедуру надмірного дефіциту" за перевищення дефіциту в 3% блоку. Рим прямо виключив активацію цього пункту.

Їхнє небажання "активувати пункт про виняток показує, що цей план не працює належним чином", – сказав Нільс Редекер, заступник директора Центру Жака Делора (Jacques Delors Centre).

"Ці країни стикаються з реальними ризиками щодо стійкості боргу та законними побоюваннями щодо реакції ринку - обмеженнями, які застосовуються незалежно від того, що пропонує Єврокомісія", - зазначив він.

Тим не менш, деякі аналітики вважають ці побоювання перебільшеними.

Навіть якби держави-члени використали план у повній мірі, це все одно додало б лише 6% до їхнього співвідношення боргу до ВВП, сказав Жолт Дарваш, старший науковий співробітник аналітичного центру Брейгеля (Bruegel).

"З точки зору стійкості державного боргу, це не є проблемою", - сказав Дарваш, на тлі того, як інвестори стурбовані перспективами зростання країн, процентними ставками та "довгостроковими фіскальними траєкторіями".

Дарваш додав, що ймовірно, що Німеччина, яка все ще перебуває в процесі формування уряду, зрештою активує пункт, щоб зробити свою заплановану схему щодо інфраструктури та оборони на 1 трильйон євро сумісною з бюджетними правилами ЄС.

Речник Єврокомісії заявив, що столиці ЄС "запрошуються" подати свої офіційні заявки до 30 квітня. Запити після цієї дати все ще можливі, хоча подання заявок до кінця місяця рекомендується для забезпечення "скоординованого підходу".

Оптимистична оцінка

Відсутність використання схеми також свідчить про те, що прогноз Єврокомісії щодо 650 мільярдів євро, ймовірно, "занадто оптимістичний", на думку аналітиків та чиновників. Але Єврокомісія не погоджується.

"Якщо держави-члени швидше збільшать свої витрати на оборону, загальна сума може перевищити 650 мільярдів євро", – сказав речник. Окрім того, вони можуть отримати ще 150 мільярдів євро позик в межах ініціативи ReArm Europe.

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Незалежно від суми, яка зрештою буде зібрана, багато хто все ще побоюється, що пропозиція Єврокомісії ризикує підірвати довіру до фіскальних правил, які були оновлені лише минулого року.

Поточна схема Єврокомісії являє собою "найгірше з двох світів", сказав Редекер.

Повторна активація цього пункту кожні чотири роки не забезпечує державам-членам ЄС "безпеки бюджетного планування", але також не пропонує жодної "чіткої дати закінчення терміну дії", коли такі витрати знову повинні відповідати звичайним правилам, пише видання.

"Реальний ризик полягає в тому, що, уникаючи реформ, ми згинаємо фіскальні правила до точки їх порушення, - сказав Редекер. - І якщо всі почнуть їх згинати, вони недовго протримаються".