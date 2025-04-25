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Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Государства-члены ЕС не спешат использовать предложение Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону. Многие опасаются рисков для долговой устойчивости и реакции рынка.

Страны ЕС не спешат с предложением Еврокомиссии по увеличению расходов на оборону - Euractiv

Ни одно государство-член ЕС не ответило на предложение Еврокомиссии поступиться своими строгими бюджетными правилами и увеличить расходы на оборону - и до дедлайна осталось пять дней, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Активация так называемого "пункта об исключении" на уровне страны позволит странам ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5% годового ВВП в течение четырех лет.

Брюссель представил план, который, по его данным, может увеличить военные расходы блока на 650 миллиардов евро, как часть более широкого пакета ReArm Europe на 800 миллиардов евро, который включает 150 миллиардов евро займов на совместные закупочные проекты.

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"Но очевидное отсутствие энтузиазма в отношении этой схемы", - пишет издание.

"На сегодня ни одно государство-член официально не подало запрос на активацию пункта об исключении на уровне страны", – сказал представитель Еврокомиссии.

Даже Португалия, которая в среду объявила о своем намерении активировать этот пункт, еще не сделала официального запроса.

В чем задержка?

Нежелание государств-членов, вероятно, связано с рядом факторов, по мнению должностных лиц ЕС, дипломатов и аналитиков.

Во-первых, это время. Многие правительства уже завершили свои годовые бюджетные планы, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этой схеме в марте.

Во-вторых, многие страны, особенно "экономные", преимущественно северные, такие как Нидерланды, Ирландия, Дания и Люксембург, имеют прочное финансовое здоровье. Им просто не нужна дополнительная фискальная гибкость для увеличения военных расходов.

Между тем государства-члены с финансово ограниченными возможностями, многие из которых расположены на юге Европы, больше обеспокоены реакцией рынка облигаций, чем позицией Еврокомиссии, пишет издание.

Восемь стран ЕС, включая Францию, Италию и Польшу, уже подпадают под так называемую "процедуру чрезмерного дефицита" за превышение дефицита в 3% блока. Рим прямо исключил активацию этого пункта.

Их нежелание "активировать пункт об исключении показывает, что этот план не работает должным образом", – сказал Нильс Редекер, заместитель директора Центра Жака Делора (Jacques Delors Centre).

"Эти страны сталкиваются с реальными рисками в отношении устойчивости долга и законными опасениями по поводу реакции рынка - ограничениями, которые применяются независимо от того, что предлагает Еврокомиссия", - отметил он.

Тем не менее, некоторые аналитики считают эти опасения преувеличенными.

Даже если бы государства-члены использовали план в полной мере, это все равно добавило бы лишь 6% к их соотношению долга к ВВП, сказал Жолт Дарваш, старший научный сотрудник аналитического центра Брейгеля (Bruegel).

"С точки зрения устойчивости государственного долга, это не является проблемой", - сказал Дарваш, на фоне того, как инвесторы обеспокоены перспективами роста стран, процентными ставками и "долгосрочными фискальными траекториями".

Дарваш добавил, что вероятно, что Германия, которая все еще находится в процессе формирования правительства, в конечном итоге активирует пункт, чтобы сделать свою запланированную схему по инфраструктуре и обороне на 1 триллион евро совместимой с бюджетными правилами ЕС.

Представитель Еврокомиссии заявил, что столицы ЕС "приглашаются" подать свои официальные заявки до 30 апреля. Запросы после этой даты все еще возможны, хотя подача заявок до конца месяца рекомендуется для обеспечения "скоординированного подхода".

Оптимистичная оценка

Отсутствие использования схемы также свидетельствует о том, что прогноз Еврокомиссии относительно 650 миллиардов евро, вероятно, "слишком оптимистичный", по мнению аналитиков и чиновников. Но Еврокомиссия не соглашается.

"Если государства-члены быстрее увеличат свои расходы на оборону, общая сумма может превысить 650 миллиардов евро", – сказал представитель. Кроме того, они могут получить еще 150 миллиардов евро займов в рамках инициативы ReArm Europe.

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Независимо от суммы, которая в конечном итоге будет собрана, многие все еще опасаются, что предложение Еврокомиссии рискует подорвать доверие к фискальным правилам, которые были обновлены только в прошлом году.

Текущая схема Еврокомиссии представляет собой "худшее из двух миров", сказал Редекер.

Повторная активация этого пункта каждые четыре года не обеспечивает государствам-членам ЕС "безопасности бюджетного планирования", но также не предлагает никакой "четкой даты окончания срока действия", когда такие расходы снова должны соответствовать обычным правилам, пишет издание.

"Реальный риск заключается в том, что, избегая реформ, мы сгибаем фискальные правила до точки их нарушения, - сказал Редекер. - И если все начнут их сгибать, они недолго продержатся".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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