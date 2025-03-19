В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16369 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30146 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65472 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214714 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123156 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392310 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311173 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213847 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23353 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132591 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214714 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392310 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254579 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311173 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3356 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14688 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46046 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72193 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57274 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины

Киев • УНН

 • 18506 просмотра

Еврокомиссия утвердила Белую книгу Readiness 2030 и план ReArm Europe. Это большой шаг к более безопасной Европе, направленный на сдерживание рф и поддержку Украины.

В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины

Европейская комиссия утвердила Белую книгу по европейской обороне, а также план ReArm Europe. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в среду, передает УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия утвердила Белую книгу по европейской обороне – Readiness 2030 и план ReArm Europe/Readiness 2030. Большой первый шаг к более безопасной Европе", - написал Кубилюс в Х.

Как сообщили в Еврокомиссии, сегодня была представлена Белая книга по европейской обороне – Readiness 2030. Еврокомиссия также представила, как часть плана ReArm Europe/Readiness 2030, амбициозный оборонный пакет, который предоставляет государствам-членам ЕС финансовые рычаги для увеличения инвестиций в оборонные возможности.

В то время как план ReArm Europe/Readiness 2030 укрепляет общеевропейский оборонный потенциал с помощью новых финансовых средств, Белая книга, как указано, определяет новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала по этому поводу: "Мы должны покупать больше европейского оборонного оборудования. Это означает стимулирование инноваций".

Эти меры, как указано, направлены на то, чтобы ответить на краткосрочную неотложность поддержки Украины, а также решить вопрос насущной долгосрочной потребности укрепить безопасность и оборону Европы.

Белая книга по европейской обороне – Readiness 2030

"Белая книга представляет решение для устранения критических пробелов в возможностях и создания мощной оборонной промышленной базы. Она предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, закупать оборонные системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе. Это важно для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента, продолжая поддерживать Украину, чтобы защитить себя от агрессии россии", - указали в Еврокомиссии. Для эффективного решения этих проблем Белая книга, как сообщается, очерчивает ряд ключевых направлений действий:

  1. Устранение пробелов в возможностях с сосредоточением на критических возможностях, определенных государствами-членами.
    1. Поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и увеличение объемов совместных закупок.
      1. Поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности.
        1. Углубление общеевропейского оборонного рынка, в том числе путем упрощения правил.
          1. Ускорение трансформации обороны с помощью революционных инноваций, таких как ИИ и квантовые технологии.
            1. Повышение готовности Европы к наихудшим сценариям путем улучшения военной мобильности, накопления запасов и укрепления внешних границ, в частности сухопутной границы с россией и беларусью.
              1. Укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

                План ReArm Europe/Readiness 2030

                Как объявила президент фон дер Ляйен, план ReArm Europe/Readiness 2030 предусматривает расходы более 800 миллиардов евро, структурированные вокруг таких компонентов:

                1. Высвободить использование государственного финансирования для обороны на национальном уровне.

                  Еврокомиссия предложила государствам-членам активировать положение о предостережении на национальном уровне относительно Пакта о стабильности и росте, что предоставит им дополнительное бюджетное пространство для увеличения расходов на оборону в рамках фискальных правил ЕС. Для обеспечения фискальной устойчивости отклонение будет ограничено:

                  • увеличением только расходов на оборону, взяв за отправную точку статистическую категорию «оборона» в классификации функций правительства (COFOG);
                    • максимумом до 1,5% ВВП за каждый год активации предостережения на национальном уровне;
                      • сроком на четыре года.
                        1. Новый специальный инструмент безопасности для Европы – SAFE.

                          В свете текущих чрезвычайных обстоятельств Еврокомиссия привлечет до 150 миллиардов евро на рынках капитала, опираясь на свой устоявшийся унифицированный подход к финансированию, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и существенно увеличить инвестиции в обороноспособность Европы. Эти средства будут выплачиваться заинтересованным государствам-членам по требованию, на основе национальных планов.

                          Выплаты будут иметь форму долгосрочных займов по конкурентоспособной цене и привлекательной структуре, которые должны погасить государства-члены-бенефициары. Займы будут обеспечены резервом бюджета ЕС. SAFE позволит государствам-членам немедленно и массово увеличить свои инвестиции в оборону путем совместных закупок у европейской оборонной промышленности, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях. Это будет способствовать обеспечению оперативной совместимости, предсказуемости и снижению затрат для мощной европейской оборонно-промышленной базы.

                          "Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ смогут присоединиться к совместным закупкам, и можно будет покупать у их отраслей. SAFE также позволит странам, которые присоединяются, странам-кандидатам, потенциальным кандидатам и странам, которые подписали с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, присоединиться к совместным закупкам и внести вклад в совокупный спрос. Они также могут договориться о конкретных взаимовыгодных соглашениях относительно участия их соответствующих отраслей в таких закупках", - указали в Еврокомиссии.

                          ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT19.03.25, 14:15 • 21759 просмотров

                          1. Использование Группы ЕИБ и мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций (Savings and Investments Union).

                            План ReArm Europe/Readiness 2030 также полагается на то, что Группа Европейского инвестиционного банка расширит сферу кредитования проектов в сфере обороны и безопасности, сохраняя при этом свои финансовые возможности. Кроме разблокировки значительного финансирования, это пошлет позитивный сигнал рынкам, отметили в Еврокомиссии.

                            При этом указано, что государственных инвестиций недостаточно, чтобы удовлетворить инвестиционные потребности оборонной промышленности, от стартапов до крупных известных компаний. "Для этого Стратегия Союза сбережений и инвестиций, принятая сегодня Еврокомиссией, облегчит мобилизацию частных сбережений на более эффективных рынках капитала и направит инвестиции в критические сектора экономики, такие как оборона, для тех, кто желает инвестировать в них", - отмечается в сообщении.

                            Дополнение

                            Politico ранее сообщало, что ЕС имеет целью запустить масштабный проект по развитию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание россии и поддержку Украины, в то время, когда США "отступают" с континента, согласно проекту так называемой Белой книги об обороне.

                            ЕС ранее представлял план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который  направлен в том числе на Украину.

                            ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT19.03.25, 14:15 • 21759 просмотров

                            Анна Мурашко

                            Анна Мурашко

                            политикаНовости Мира
                            Андрюс Кубилиус
                            Европейская комиссия
                            Европа
                            Соединенные Штаты
                            Украина
                            Brent
                            $66.30
                            Bitcoin
                            $84,167.70
                            S&P 500
                            $5,096.39
                            Tesla
                            $240.21
                            Газ TTF
                            $36.40
                            Золото
                            $3,057.44
                            Ethereum
                            $1,817.77