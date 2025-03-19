В ЕС утвердили Белую книгу по обороне и детали плана ReArm Europe: что предусматривается для Украины

Европейская комиссия утвердила Белую книгу по европейской обороне, а также план ReArm Europe. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в среду, передает УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия утвердила Белую книгу по европейской обороне – Readiness 2030 и план ReArm Europe/Readiness 2030. Большой первый шаг к более безопасной Европе", - написал Кубилюс в Х.

Как сообщили в Еврокомиссии, сегодня была представлена Белая книга по европейской обороне – Readiness 2030. Еврокомиссия также представила, как часть плана ReArm Europe/Readiness 2030, амбициозный оборонный пакет, который предоставляет государствам-членам ЕС финансовые рычаги для увеличения инвестиций в оборонные возможности.

В то время как план ReArm Europe/Readiness 2030 укрепляет общеевропейский оборонный потенциал с помощью новых финансовых средств, Белая книга, как указано, определяет новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала по этому поводу: "Мы должны покупать больше европейского оборонного оборудования. Это означает стимулирование инноваций".

Эти меры, как указано, направлены на то, чтобы ответить на краткосрочную неотложность поддержки Украины, а также решить вопрос насущной долгосрочной потребности укрепить безопасность и оборону Европы.

Белая книга по европейской обороне – Readiness 2030

"Белая книга представляет решение для устранения критических пробелов в возможностях и создания мощной оборонной промышленной базы. Она предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, закупать оборонные системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе. Это важно для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента, продолжая поддерживать Украину, чтобы защитить себя от агрессии россии", - указали в Еврокомиссии. Для эффективного решения этих проблем Белая книга, как сообщается, очерчивает ряд ключевых направлений действий:

Устранение пробелов в возможностях с сосредоточением на критических возможностях, определенных государствами-членами. Поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и увеличение объемов совместных закупок. Поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции европейской и украинской оборонной промышленности. Углубление общеевропейского оборонного рынка, в том числе путем упрощения правил. Ускорение трансформации обороны с помощью революционных инноваций, таких как ИИ и квантовые технологии. Повышение готовности Европы к наихудшим сценариям путем улучшения военной мобильности, накопления запасов и укрепления внешних границ, в частности сухопутной границы с россией и беларусью. Укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

План ReArm Europe/Readiness 2030

Как объявила президент фон дер Ляйен, план ReArm Europe/Readiness 2030 предусматривает расходы более 800 миллиардов евро, структурированные вокруг таких компонентов:

Высвободить использование государственного финансирования для обороны на национальном уровне.

Еврокомиссия предложила государствам-членам активировать положение о предостережении на национальном уровне относительно Пакта о стабильности и росте, что предоставит им дополнительное бюджетное пространство для увеличения расходов на оборону в рамках фискальных правил ЕС. Для обеспечения фискальной устойчивости отклонение будет ограничено:

увеличением только расходов на оборону, взяв за отправную точку статистическую категорию «оборона» в классификации функций правительства (COFOG);

максимумом до 1,5% ВВП за каждый год активации предостережения на национальном уровне;

сроком на четыре года.

Новый специальный инструмент безопасности для Европы – SAFE.

В свете текущих чрезвычайных обстоятельств Еврокомиссия привлечет до 150 миллиардов евро на рынках капитала, опираясь на свой устоявшийся унифицированный подход к финансированию, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и существенно увеличить инвестиции в обороноспособность Европы. Эти средства будут выплачиваться заинтересованным государствам-членам по требованию, на основе национальных планов.

Выплаты будут иметь форму долгосрочных займов по конкурентоспособной цене и привлекательной структуре, которые должны погасить государства-члены-бенефициары. Займы будут обеспечены резервом бюджета ЕС. SAFE позволит государствам-членам немедленно и массово увеличить свои инвестиции в оборону путем совместных закупок у европейской оборонной промышленности, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях. Это будет способствовать обеспечению оперативной совместимости, предсказуемости и снижению затрат для мощной европейской оборонно-промышленной базы.

"Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ смогут присоединиться к совместным закупкам, и можно будет покупать у их отраслей. SAFE также позволит странам, которые присоединяются, странам-кандидатам, потенциальным кандидатам и странам, которые подписали с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, присоединиться к совместным закупкам и внести вклад в совокупный спрос. Они также могут договориться о конкретных взаимовыгодных соглашениях относительно участия их соответствующих отраслей в таких закупках", - указали в Еврокомиссии.

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Использование Группы ЕИБ и мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций (Savings and Investments Union).

План ReArm Europe/Readiness 2030 также полагается на то, что Группа Европейского инвестиционного банка расширит сферу кредитования проектов в сфере обороны и безопасности, сохраняя при этом свои финансовые возможности. Кроме разблокировки значительного финансирования, это пошлет позитивный сигнал рынкам, отметили в Еврокомиссии.

При этом указано, что государственных инвестиций недостаточно, чтобы удовлетворить инвестиционные потребности оборонной промышленности, от стартапов до крупных известных компаний. "Для этого Стратегия Союза сбережений и инвестиций, принятая сегодня Еврокомиссией, облегчит мобилизацию частных сбережений на более эффективных рынках капитала и направит инвестиции в критические сектора экономики, такие как оборона, для тех, кто желает инвестировать в них", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Politico ранее сообщало, что ЕС имеет целью запустить масштабный проект по развитию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание россии и поддержку Украины, в то время, когда США "отступают" с континента, согласно проекту так называемой Белой книги об обороне.

ЕС ранее представлял план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны, который направлен в том числе на Украину.

ЕС исключает США, Британию и Турцию из фонда перевооружения на 150 млрд евро - FT