Ірландська телекомпанія просить обговорити участь Ізраїлю у "Євробаченні"

Громадський мовник Ірландії RTÉ звернувся до Європейського мовного союзу (EBU) з проханням обговорити питання про включення Ізраїлю до пісенного конкурсу "Євробачення", після того, як 72 колишні учасники зажадали заборонити ізраїльському мовнику Kan брати участь у заході. Про це інформує УНН із посиланням на видання The Guardian.

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Зазначається, що генеральний директор ірландського телеканалу RTÉ Кевін Бекхерст заявив, що він "приголомшений подіями, що продовжуються, на Близькому Сході і жахливим впливом на мирних жителів у секторі Газа, а також долею ізраїльських заручників".

За словами Бекхерста, пропонуючи обговорити питання включення Ізраїлю до "Євробачення", він усвідомлював "необхідність збереження об'єктивності RTÉ при висвітленні війни в Газі", а також "жорсткий політичний тиск" на ізраїльську громадську телерадіокомпанію Kan з боку ізраїльського уряду.

У відкритому листі до Європейського мовного союзу цього тижня 72 музиканти, поети і виконавці, пов'язані з конкурсом, закликали виключити Каn, стверджуючи, що мовник "причетний до геноциду Ізраїлю проти палестинців у секторі Газа та багаторічного режиму апартеїду та військової окупації проти" - йдеться у дописі видання.

У документі наводяться кілька випадків, коли журналісти Kan нібито схвалювали військові дії або хвалилися руйнуваннями в секторі Газа, що є доказом причетності мовника до геноциду.

Виконавці заявили, що включення Каn до програми "дозволить використовувати музику як інструмент для виправдання злочинів проти людяності" і буде рівносильним подвійним стандартам, оскільки Європейський мовний союз заборонив росії брати участь у заході з 2022 року через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо

Напередодні цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення понад 70 колишніх учасників підписали відкритого листа, в якому засуджують війну в Газі та вимагають заборонити виступ представниці Ізраїлю, як це було зроблено щодо росії.

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