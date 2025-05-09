Ирландская телекомпания просит обсудить участие Израиля в "Евровидении"
Киев • УНН
Ирландский вещатель RTÉ обратился к EBU по поводу участия Израиля в Евровидении после призывов 72 экс-участников конкурса запретить Kan из-за обвинений в поддержке геноцида в Газе.
Общественный вещатель Ирландии RTÉ обратился в Европейский вещательный союз (EBU) с просьбой обсудить вопрос о включении Израиля в песенный конкурс "Евровидение", после того, как 72 бывших участника потребовали запретить израильскому вещателю Kan участвовать в мероприятии. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
Отмечается, что генеральный директор ирландского телеканала RTÉ Кевин Бекхерст заявил, что он "потрясен продолжающимися событиями на Ближнем Востоке и ужасным влиянием на мирных жителей в секторе Газа, а также судьбой израильских заложников".
По словам Бекхерста, предлагая обсудить вопрос включения Израиля в "Евровидение", он осознавал "необходимость сохранения объективности RTÉ при освещении войны в Газе", а также "жесткое политическое давление" на израильскую общественную телерадиокомпанию Kan со стороны израильского правительства.
В открытом письме к Европейскому вещательному союзу на этой неделе 72 музыканта, поэта и исполнителя, связанных с конкурсом, призвали исключить Каn, утверждая, что вещатель "причастен к геноциду Израиля против палестинцев в секторе Газа и многолетнему режиму апартеида и военной оккупации против"
В документе приводятся несколько случаев, когда журналисты Kan якобы одобряли военные действия или хвастались разрушениями в секторе Газа, что является доказательством причастности вещателя к геноциду.
Исполнители заявили, что включение Каn в программу "позволит использовать музыку как инструмент для оправдания преступлений против человечности" и будет равносильным двойным стандартам, поскольку Европейский вещательный союз запретил россии участвовать в мероприятии с 2022 года из-за ее вторжения в Украину.
Напомним
В преддверии нынешнего песенного конкурса Евровидение более 70 бывших участников подписали открытое письмо, в котором осуждают войну в Газе и требуют запретить выступление представительницы Израиля, как это было сделано в отношении россии.
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