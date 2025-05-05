Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов

Уже не за горами начало популярного певческого конкурса "Евровидение-2025". Украину на нем в этом году будет представлять группа "Циферблат". Об этом сообщается на странице группы в Instagram, передает УНН.

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Также стало известно, как будут выглядеть костюмы ребят, дизайнером которых стал известный украинский модельер Иван Фролов, сотрудничавший с Бейонсе, Дженифер Лопес, Кэтти Перри и другими мировыми звездами.

Для музыкантов Фролов сделал яркие розовые однотонные костюмы с корсетной основой в стиле 70-х. Они украшены небольшим цветочным принтом, бархатной накидкой и имеют брошь в виде сердца – фирменного знака бренда FROLOV. Пояс костюма украшен яркими камешками, а на манжетах мерцают металлические пуговицы.

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FROLOV - это украинский бренд, который был основан дизайнером Иваном Фроловым в 2015 году. Он стал известен своими корсетными изделиями, ручной вышивкой и couture-to-wear дизайнами.

"Анатомическое сердце - лого нашего бренда с момента его создания, которое мы наносим на каждое наше изделие. Мы верим, что когда человек надевает нашу вещь, его сердцебиение синхронизируется с сердцем на нашем лого", - рассказывает Иван Фролов.

Украинский дизайнер сотрудничал с множеством мировых звезд: Бейонсе, Дженифер Лопес, Кайли Миноуг, Кэтти Перри, Хлое Кардашьян, Гвен Стефани и другими.

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