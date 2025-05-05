Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский
08:41 • 20157 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
06:29 • 48890 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
06:08 • 61216 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 119999 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 161092 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 183698 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 105192 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 99484 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 101096 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 67278 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
57%
745 мм
Популярные новости

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

5 мая, 01:07 • 36767 просмотра

Президентские выборы в Румынии: кто выходит во второй тур

5 мая, 01:25 • 26872 просмотра

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи

05:19 • 30635 просмотра

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

07:29 • 26176 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 14488 просмотра
публикации

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

06:29 • 48890 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

06:08 • 61216 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 183698 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 86189 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 113035 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

08:45 • 8486 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

08:03 • 10704 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

07:50 • 14770 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 21115 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 38908 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Группа "Циферблат" представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Костюмы для выступления создал украинский дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с мировыми звездами.

Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов

Уже не за горами начало популярного певческого конкурса "Евровидение-2025". Украину на нем в этом году будет представлять группа "Циферблат". Об этом сообщается на странице группы в Instagram, передает УНН.

Детали

Также стало известно, как будут выглядеть костюмы ребят, дизайнером которых стал известный украинский модельер Иван Фролов, сотрудничавший с Бейонсе, Дженифер Лопес, Кэтти Перри и другими мировыми звездами.

Для музыкантов Фролов сделал яркие розовые однотонные костюмы с корсетной основой в стиле 70-х. Они украшены небольшим цветочным принтом, бархатной накидкой и имеют брошь в виде сердца – фирменного знака бренда FROLOV. Пояс костюма украшен яркими камешками, а на манжетах мерцают металлические пуговицы.

Дополнительно

FROLOV - это украинский бренд, который был основан дизайнером Иваном Фроловым в 2015 году. Он стал известен своими корсетными изделиями, ручной вышивкой и couture-to-wear дизайнами.

"Анатомическое сердце - лого нашего бренда с момента его создания, которое мы наносим на каждое наше изделие. Мы верим, что когда человек надевает нашу вещь, его сердцебиение синхронизируется с сердцем на нашем лого", - рассказывает Иван Фролов.

Украинский дизайнер сотрудничал с множеством мировых звезд: Бейонсе, Дженифер Лопес, Кайли Миноуг, Кэтти Перри, Хлое Кардашьян, Гвен Стефани и другими.

На "Евровидении-2025" глашатаем от Украины станет певица Jerry Heil: детали 29.04.25, 14:02 • 6191 просмотр

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураМультимедиа
Джерри Хайль
Украина
Brent
$60.53
Bitcoin
$94,569.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$32.85
Золото
$3,317.46
Ethereum
$1,823.44