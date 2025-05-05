Стало известно, в каких костюмах Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении: дизайнером стал украинский модельер Иван Фролов
Киев • УНН
Группа "Циферблат" представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025". Костюмы для выступления создал украинский дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с мировыми звездами.
Уже не за горами начало популярного певческого конкурса "Евровидение-2025". Украину на нем в этом году будет представлять группа "Циферблат". Об этом сообщается на странице группы в Instagram, передает УНН.
Детали
Также стало известно, как будут выглядеть костюмы ребят, дизайнером которых стал известный украинский модельер Иван Фролов, сотрудничавший с Бейонсе, Дженифер Лопес, Кэтти Перри и другими мировыми звездами.
Для музыкантов Фролов сделал яркие розовые однотонные костюмы с корсетной основой в стиле 70-х. Они украшены небольшим цветочным принтом, бархатной накидкой и имеют брошь в виде сердца – фирменного знака бренда FROLOV. Пояс костюма украшен яркими камешками, а на манжетах мерцают металлические пуговицы.
Дополнительно
FROLOV - это украинский бренд, который был основан дизайнером Иваном Фроловым в 2015 году. Он стал известен своими корсетными изделиями, ручной вышивкой и couture-to-wear дизайнами.
"Анатомическое сердце - лого нашего бренда с момента его создания, которое мы наносим на каждое наше изделие. Мы верим, что когда человек надевает нашу вещь, его сердцебиение синхронизируется с сердцем на нашем лого", - рассказывает Иван Фролов.
Украинский дизайнер сотрудничал с множеством мировых звезд: Бейонсе, Дженифер Лопес, Кайли Миноуг, Кэтти Перри, Хлое Кардашьян, Гвен Стефани и другими.
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