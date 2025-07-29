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Дев’ять країн ЄС приєдналися до програми військового кредитування SAFE: хто вагається

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Дев'ять країн офіційно висловили зацікавленість у запозиченні коштів з програми військових закупівель ЄС SAFE до дедлайну. Польща планує запросити 25 мільярдів євро, а Греція – щонайменше 1,2 мільярда євро.

Дев’ять країн ЄС приєдналися до програми військового кредитування SAFE: хто вагається

Дев'ять країн офіційно висловили зацікавленість у запозиченні коштів з програми військових закупівель Європейського Союзу SAFE на суму 150 мільярдів євро до закінчення пільгового дедлайну у вівторок ввечері для надсилання пропозицій до Брюсселя. Про це пише Euractiv з посиланням на Європейську комісію, передає УНН.

Деталі

Країни ЄС мають до опівночі вівторка висловити Комісії свою зацікавленість в отриманні кредитів з механізму фінансування SAFE на суму 150 мільярдів євро, а також повідомити, скільки саме вони готові позичити.

Минулого тижня комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс дав "дуже консервативну оцінку", що "близько 20 країн-членів" готові взяти кредити.

Комісія залишається "впевненою", що кількість країн, які приєднаються до програми кредитування SAFE, "досить вражаюче збільшиться".

Наразі до списку Комісії входять Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва. Франція, Ірландія, Польща, Румунія, Греція, Італія, Латвія та Португалія також виявляли інтерес до цієї програми.

У червні міністр державних активів Польщі Якуб Яворовський повідомив, що Польща попросить 25 мільярдів євро кредитів. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у понеділок, що Афіни подадуть пропозицію у вівторок, запросивши "щонайменше" 1,2 млрд євро.

Ті, хто запізниться, все ще можуть бути розглянуті після вівторка, який, за словами Комісії, є лише "початковим м'яким дедлайном". "Повний список" зацікавлених країн буде опубліковано в середу.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом інтеграцію України до ініціативи SAFE. Метою є збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи та зміцнення безпеки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує використати 150 мільярдів євро з програми SAFE для України. Країни-члени ЄС можуть інвестувати їх в українську оборонну промисловість.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Андрюс Кубілюс
Європейська комісія
Кіріакос Міцотакіс
Афіни
Латвія
Європейський Союз
Фінляндія
Ірландія
Франція
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Греція
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