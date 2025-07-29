Девять стран ЕС присоединились к программе военного кредитования SAFE: кто колеблется

Девять стран официально выразили заинтересованность в заимствовании средств из программы военных закупок Европейского Союза SAFE на сумму 150 миллиардов евро до истечения льготного дедлайна во вторник вечером для отправки предложений в Брюссель. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на Европейскую комиссию, передает УНН.

Детали

Страны ЕС должны до полуночи вторника выразить Комиссии свою заинтересованность в получении кредитов из механизма финансирования SAFE на сумму 150 миллиардов евро, а также сообщить, сколько именно они готовы занять.

На прошлой неделе комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс дал "очень консервативную оценку", что "около 20 стран-членов" готовы взять кредиты.

Комиссия остается "уверенной", что количество стран, которые присоединятся к программе кредитования SAFE, "достаточно впечатляюще увеличится".

Сейчас в список Комиссии входят Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Франция, Ирландия, Польша, Румыния, Греция, Италия, Латвия и Португалия также проявляли интерес к этой программе.

В июне министр государственных активов Польши Якуб Яворовский сообщил, что Польша попросит 25 миллиардов евро кредитов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в понедельник, что Афины подадут предложение во вторник, запросив "по меньшей мере" 1,2 млрд евро.

Те, кто опоздает, все еще могут быть рассмотрены после вторника, который, по словам Комиссии, является лишь "начальным мягким дедлайном". "Полный список" заинтересованных стран будет опубликован в среду.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом интеграцию Украины в инициативу SAFE. Целью является увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Европы и укрепление безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает использовать 150 миллиардов евро из программы SAFE для Украины. Страны-члены ЕС могут инвестировать их в украинскую оборонную промышленность.