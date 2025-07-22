Роль України у системі європейської безпеки: Шмигаль поговорив із комісаром ЄС Домбровскісом

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки, передає УНН.

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Шмигаль та Домбровскіс проаналізували реалізацію ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи.

Дуже важливо, щоб Україна мала доступ до європейських проєктів SAFE, і ми вже співпрацюємо з державами-членами та інституціями ЄС щодо такої практичної інтеграції. Адже зміцнення нашої держави — це гарантія безпеки для всього ЄС - зазначив Шмигаль.

Очільник Міноборони запевнив, що Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою.

Шмигаль подякував Домбровскісу за особисту залученість і підтримку України.

Продовжуємо нашу ефективну співпрацю задля зміцнення оборонної спроможності України та Європи - заявив міністр оборони України.

Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль