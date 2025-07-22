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Роль України у системі європейської безпеки: Шмигаль поговорив із комісаром ЄС Домбровскісом

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом інтеграцію України до ініціативи SAFE. Метою є збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи та зміцнення безпеки.

Роль України у системі європейської безпеки: Шмигаль поговорив із комісаром ЄС Домбровскісом

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом. Обговорили важливу роль України у системі європейської безпеки, передає УНН.

Деталі

Шмигаль та Домбровскіс проаналізували реалізацію ініціативи SAFE обсягом 150 млрд євро, що спрямована на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Європи. 

Дуже важливо, щоб Україна мала доступ до європейських проєктів SAFE, і ми вже співпрацюємо з державами-членами та інституціями ЄС щодо такої практичної інтеграції. Адже зміцнення нашої держави — це гарантія безпеки для всього ЄС 

- зазначив Шмигаль.

Очільник Міноборони запевнив, що Україна відкрита до тісного співробітництва з партнерами, що фінансуються SAFE, і готова спільно розвивати технології, що довели свою ефективність на полі бою.

Шмигаль подякував Домбровскісу за особисту залученість і підтримку України. 

Продовжуємо нашу ефективну співпрацю задля зміцнення оборонної спроможності України та Європи 

- заявив міністр оборони України.

Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль21.07.25, 17:45 • 2474 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
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