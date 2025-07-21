Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що вкрай важливо забезпечити включення України до кредитної програми SAFE. Водночас триває робота над розвитком ініціативи "Будуємо з Україною" задля розширення спільних оборонно промислових проєктів, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля у Telegram.

Ми розраховуємо на незмінну підтримку у 2026 році. Кредити SAFE – критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми - зазначив Шмигаль.

Він додав, що наша держава продовжує розвивати ініціативу "Будуємо з Україною" для локалізації українських компаній на території держав-партнерів.

Водночас продовжимо розвивати ініціативу "Будуємо з Україною" для локалізації українських компаній у країнах-партнерів, а також будемо надалі розширювати спільні оборонно-промислові проєкти - повідомив міністр оборони.

Довідка

Оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір. У межах цієї оборонної ініціативи Єврокомісія планує залучити до 150 мільярдів євро на ринках капіталу, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко та суттєво збільшити інвестиції в оборонний потенціал Європи. Ці кошти будуть розподілені серед зацікавлених держав-членів на підставі національних планів.

Доповнення

Шмигаль заявив, що "країні необхідно 6 млрд доларів для закриття дефіциту щодо оборонних закупівель цього року".

Під час онлайн-засідання у форматі "Рамштайн" Шмигаль, як вказано, заявив, що ці кошти дозволять робити більше безпілотників для підтримки оборонних рубежів. Також це сприятиме зміцненню протиповітряної оборони та завданню більшої кількості ударів по росії.