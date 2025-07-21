Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль

$41.750.12
48.610.15
ukenru
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
15:11 • 10791 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
14:45 • 12083 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
14:09 • 24891 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
12:26 • 22987 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
10:21 • 40456 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
10:00 • 51169 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 48887 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Ексклюзив
21 липня, 09:08 • 46460 перегляди
Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
Ексклюзив
21 липня, 07:58 • 42443 перегляди
Експерт про затримання в НАБУ: контррозвідка провела важливу роботу
21 липня, 05:40 • 48284 перегляди
СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
49%
743мм
Популярнi новини
Хмельниччина зазнала атаки рф: у Кам'янець-Подільському районі пошкоджено будинки21 липня, 05:59 • 38296 перегляди
Кількість постраждалих у Києві від атаки рф зросла до семи21 липня, 06:20 • 77365 перегляди
Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ21 липня, 06:44 • 58797 перегляди
"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного21 липня, 09:16 • 57526 перегляди
Нова російська тактика застосування "шахедів" збільшує кількість влучань в Україні - FT11:03 • 57596 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи15:24 • 5406 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
15:11 • 10803 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
14:09 • 24907 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 362414 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 283467 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Крим
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 96155 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 191597 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 209632 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 207980 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 209086 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Мі-8
Gepard (зенітна установка)
Шахед-136
Ручна граната

Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на важливості включення України до кредитної програми SAFE для фінансування у 2026 році. Також триває розвиток ініціативи "Будуємо з Україною" для розширення спільних оборонно-промислових проєктів.

Необхідно забезпечити включення України до оборонної програми Євросозу SAFE - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що вкрай важливо забезпечити включення України до кредитної програми SAFE. Водночас триває робота над розвитком ініціативи "Будуємо з Україною" задля розширення спільних оборонно промислових проєктів, пише УНН з посиланням на сторінку Шмигаля у Telegram.

Ми розраховуємо на незмінну підтримку у 2026 році. Кредити SAFE – критично важливе джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми 

- зазначив Шмигаль.

Він додав, що наша держава продовжує розвивати ініціативу "Будуємо з Україною" для локалізації українських компаній на території держав-партнерів.

Водночас продовжимо розвивати ініціативу "Будуємо з Україною" для локалізації українських компаній у країнах-партнерів, а також будемо надалі розширювати спільні оборонно-промислові проєкти 

- повідомив міністр оборони.

Довідка

Оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір. У межах цієї оборонної ініціативи Єврокомісія планує залучити до 150 мільярдів євро на ринках капіталу, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко та суттєво збільшити інвестиції в оборонний потенціал Європи. Ці кошти будуть розподілені серед зацікавлених держав-членів на підставі національних планів.

Доповнення

Шмигаль заявив, що "країні необхідно 6 млрд доларів для закриття дефіциту щодо оборонних закупівель цього року".

Під час онлайн-засідання у форматі "Рамштайн" Шмигаль, як вказано, заявив, що ці кошти дозволять робити більше безпілотників для підтримки оборонних рубежів. Також це сприятиме зміцненню протиповітряної оборони та завданню більшої кількості ударів по росії.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9