Україні потрібно $6 млрд для оборонних закупівель - Шмигаль
Київ • УНН
Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 6 мільярдів доларів для закриття прогалини в оборонних закупівлях цього року. Ці кошти дозволять збільшити виробництво безпілотників, зміцнити ППО та завдавати ударів по росії.
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україні для закриття прогалини у питанні оборонних закупівель цього року потрібно 6 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Деталі
Шмигаль заявив, що "країні необхідно 6 млрд доларів для закриття дефіциту щодо оборонних закупівель цього року".
На онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн" Шмигаль, як вказано, заявив, що ці кошти дозволять робити більше безпілотників для підтримки оборонних рубежів, зміцнення протиповітряної оборони та завдання більшої кількості ударів по росії.
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