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Україні потрібно $6 млрд для оборонних закупівель - Шмигаль

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 6 мільярдів доларів для закриття прогалини в оборонних закупівлях цього року. Ці кошти дозволять збільшити виробництво безпілотників, зміцнити ППО та завдавати ударів по росії.

Україні потрібно $6 млрд для оборонних закупівель - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україні для закриття прогалини у питанні оборонних закупівель цього року потрібно 6 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

Шмигаль заявив, що "країні необхідно 6 млрд доларів для закриття дефіциту щодо оборонних закупівель цього року".

На онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн" Шмигаль, як вказано, заявив, що ці кошти дозволять робити більше безпілотників для підтримки оборонних рубежів, зміцнення протиповітряної оборони та завдання більшої кількості ударів по росії.

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Доповнення

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13439-3, яким зокрема передбачається збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн. 

Зеленський анонсував рішення щодо перехоплювачів "шахедів" та інших дронів21.07.25, 16:18 • 868 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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