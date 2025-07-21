Україні потрібно $6 млрд для оборонних закупівель - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україні для закриття прогалини у питанні оборонних закупівель цього року потрібно 6 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

Шмигаль заявив, що "країні необхідно 6 млрд доларів для закриття дефіциту щодо оборонних закупівель цього року".

На онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн" Шмигаль, як вказано, заявив, що ці кошти дозволять робити більше безпілотників для підтримки оборонних рубежів, зміцнення протиповітряної оборони та завдання більшої кількості ударів по росії.

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Доповнення

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13439-3, яким зокрема передбачається збільшення видатків на безпеку та оборону на 412,4 млрд грн.

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