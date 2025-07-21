Західні інвестиції в українські дрони-перехоплювачі критично важливі - ISW

Західні інвестиції в розробку та виробництво дронів-перехоплювачів в Україні залишаються критично важливими для здатності Києва протистояти масштабним російським ударним атакам та захищати цивільне населення. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Вказується, що росія швидко збільшує кількість ударних дронів типу "шахед" та дронів-приманок у своїх нічних ударних пакетах протягом останніх тижнів, при цьому найбільший ударний пакет дронів росії на сьогодні включав 728 дронів у ніч з 8 на 9 липня.

Збільшення виробничих потужностей росії в останні місяці дозволило їй різко збільшити свої ударні пакети за відносно короткий проміжок часу. росія рідко запускала більше 200 дронів за ніч у період з січня по травень 2025 року, але потім збільшила пікову кількість дронів, запущених за одну ніч, з 250 наприкінці травня 2025 року до понад 700 на початку липня 2025 року - зазначають аналітики.

За їхніми підрахунками, використання росією ударних дронів-камікадзе у нічних ударних пакетах зростало із середньомісячним темпом у 31 відсоток як у червні, так і в липні 2025 року.

"росія може бути в змозі запускати до 2000 дронів за одну ніч до листопада 2025 року, якщо ця поточна тенденція зростання використання дронів продовжиться", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

російські ЗМІ показали складальні цехи промзони "алабуга" в татарстані. У коментарях відповідальні особи наголошують про плани на кілька тисяч "гераней", тобто безпілотників-камікадзе типу "шахед".

росія хоче запускати по Україні одночасно 2000 дронів - генерал бундесверу