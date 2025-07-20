У рф похизувалися процесом складання та масштабами виробництва БПЛА
Київ • УНН
російські ЗМІ показали складальні цехи промзони "алабуга" в татарстані, де виробляють безпілотники типу "шахед". Заявлено про збільшення виробництва в дев'ять разів.
Було продемонстровано складальні цехи промзони "Алабуга" в місті Єлабуга в Татарстані. Відповідні сюжети розповсюдила низка росЗМІ. Зокрема у коментарях відповідальні особи наголошують про плани на кілька тисяч "гераней", тобто безпілотників-камікадзе типу "шахед", передає УНН.
Деталі
Процес збирання та масштаби виробництва безпілотників типу "Шахед" (або "герань") відображено у відеосюжетах з заводу в Алабузі, Республіка Татарстан. Крім того, у пропогандистських медіа ішлося про те, що план-графік виробництва "на даний момент збільшено в дев'ять разів".
У ефірі програми "військове приймання" генеральний директор ОЕЗ "Алабуга" тимур шагівалєєв заявив наступне:
Це найбільший завод у світі з виробництва ударних безпілотників і найтаємніший. <…> Свого часу був план виробляти кілька тисяч "Гераней", зараз ми виробляємо у дев'ять разів більше, ніж планувалося
Нагадаємо
Військовий завод в Алабузі (Татарстан, рф), де росіяни виробляють "шахеди" та дрони-обманки, атакували дрони. У 2024 році в Алабузі виробили понад 6000 дронів.