У рф похизувалися процесом складання та масштабами виробництва БПЛА

Було продемонстровано складальні цехи промзони "Алабуга" в місті Єлабуга в Татарстані. Відповідні сюжети розповсюдила низка росЗМІ. Зокрема у коментарях відповідальні особи наголошують про плани на кілька тисяч "гераней", тобто безпілотників-камікадзе типу "шахед", передає УНН.

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Процес збирання та масштаби виробництва безпілотників типу "Шахед" (або "герань") відображено у відеосюжетах з заводу в Алабузі, Республіка Татарстан. Крім того, у пропогандистських медіа ішлося про те, що план-графік виробництва "на даний момент збільшено в дев'ять разів".

У ефірі програми "військове приймання" генеральний директор ОЕЗ "Алабуга" тимур шагівалєєв заявив наступне:

Це найбільший завод у світі з виробництва ударних безпілотників і найтаємніший. <…> Свого часу був план виробляти кілька тисяч "Гераней", зараз ми виробляємо у дев'ять разів більше, ніж планувалося - зазначив шагівалєєв.

Нагадаємо

Військовий завод в Алабузі (Татарстан, рф), де росіяни виробляють "шахеди" та дрони-обманки, атакували дрони. У 2024 році в Алабузі виробили понад 6000 дронів.