Алабугу в Татарстані, де росіяни виробляють "шахеди", атакували дрони
Київ • УНН
Військовий завод в Алабузі (Татарстан, рф), де росіяни виробляють "шахеди" та дрони-обманки, атакували дрони. У 2024 році в Алабузі виробили понад 6000 дронів.
У місті Алабуга (Татарстан, рф) пролунали вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляєть місцеві ЗМІ, пише УНН.
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Також про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко
Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало
Коваленко також зазначив, що понад 6000 шахедів/гераней виробили в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 шахедів/гераней за рік і від 15000 дронів-обманок.
Як повідомляють місцеві ЗМІ в Алабузі знаходиться військовий завод з виробництва дронів. Міноборони рф прозвітувало про збиття ППО українського безпілотника над Татарстаном
Раніше моніторингові канали повідомляли про безпілотників у Татарстані. Також запроваджувалися обмеження в аеропортах Нижньокамська та Казані.
Нагадаємо
22 квітня українські військові підірвали великий склад боєприпасів росіян у Кіржацькому районі, де зберігалось 105 тисяч тонн зброї. Губернатор області підтвердив вибух.