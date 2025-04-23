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Алабугу в Татарстані, де росіяни виробляють "шахеди", атакували дрони

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

Військовий завод в Алабузі (Татарстан, рф), де росіяни виробляють "шахеди" та дрони-обманки, атакували дрони. У 2024 році в Алабузі виробили понад 6000 дронів.

Алабугу в Татарстані, де росіяни виробляють "шахеди", атакували дрони

У місті Алабуга (Татарстан, рф) пролунали вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляєть місцеві ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Також про це написав у Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко

Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало

- йдетьмя у повідомленні.

Коваленко також зазначив, що понад 6000 шахедів/гераней виробили в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 шахедів/гераней за рік і від 15000 дронів-обманок.

Як повідомляють місцеві ЗМІ в Алабузі знаходиться військовий завод з виробництва дронів. Міноборони рф прозвітувало про збиття ППО українського безпілотника над Татарстаном

Раніше моніторингові канали повідомляли про безпілотників у Татарстані. Також запроваджувалися обмеження в аеропортах Нижньокамська та Казані.

Нагадаємо

22 квітня українські військові підірвали великий склад боєприпасів росіян у Кіржацькому районі, де зберігалось 105 тисяч тонн зброї. Губернатор області підтвердив вибух.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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