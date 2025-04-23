Алабугу в Татарстане, где россияне производят "шахеды", атаковали дроны

В городе Алабуга (Татарстан, рф) прогремели взрывы, которые, по предварительным данным, могли быть следствием атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.

Детали

Также об этом написал в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко

Алабуга в Татарстане, где россияне производят шахеты/герани и разные обманки, где они нарастили производство, кое-что громко, и кое-что местами удачно - говорится в сообщении.

Коваленко также отметил, что более 6000 шахедив/гераней произвели в Алабуге в 2024 году, и тысячи дронов приманок. В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 шахедив/гераней в год и от 15000 дронов-обманок.

Как сообщают местные СМИ в Алабуге находится военный завод по производству дронов. Минобороны рф отчиталось о сбитии ПВО украинского беспилотника над Татарстаном

Ранее мониторинговые каналы сообщали о беспилотниках в Татарстане. Также вводились ограничения в аэропортах Нижнекамска и Казани.

Напомним

22 апреля украинские военные взорвали большой склад боеприпасов россиян в Киржачском районе, где хранилось 105 тысяч тонн оружия. Губернатор области подтвердил взрыв.