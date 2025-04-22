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У володимирській області рф злетів у повітря склад боєприпасів армії окупантів - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 1672 перегляди

Українські військові підірвали великий склад боєприпасів росіян у Кіржацькому районі, де зберігалось 105 тисяч тонн зброї. Губернатор області підтвердив вибух.

У володимирській області рф злетів у повітря склад боєприпасів армії окупантів - Центр протидії дезінформації

ЗСУ підірвали склад боєприпасів росіян у Кіржацькому районі Володимирської області рф. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram передає УНН

В рф підрив на 51 арсеналі ГРАУ рф, який знаходиться поблизу міста Кіржач у Володимирській області, на схід від Москви

- йдеться у повідомленні.

За словами Коваленко там зберігається приблизно 105 тисяч тонн озброєння. Зокрема значні запаси артилерійських снарядів, ракет різного типу, включаючи "Іскандер", "Точка-У", "Кінджал", бойовики до комплексів Панцир-С1, С-300, С-400, а також "Град", "Смерч", "Ураган".

Губернатор області Олександр Авдєєв підтвердив вибух у Кіржацькому районі Володимирської області рф.

У Кіржацькому районі стався вибух. На місці працюють відповідальні служби. Більш детальну інформацію буде повідомлено пізніше

- написав він у своїх соцмережах.

Раніше УНН повідомляв, що вибухи пролунали у районі однієї з військових частин російської армії. За словами місцевих жителів, вони побачили дим від вибухів над населеним пунктом барсово. Там розташований арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785.

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