В владимирской области рф взлетел в воздух склад боеприпасов армии оккупантов - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
Украинские военные взорвали большой склад боеприпасов россиян в Киржачском районе, где хранилось 105 тысяч тонн оружия. Губернатор области подтвердил взрыв.
ВСУ подорвали склад боеприпасов россиян в Киржачском районе Владимирской области рф. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram передает УНН.
В рф подрыв на 51 арсенале ГРАУ рф, который находится вблизи города Киржач во Владимирской области, восточнее Москвы
По словам Коваленко там хранится примерно 105 тысяч тонн вооружения. В частности, значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боевики к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".
Губернатор области Александр Авдеев подтвердил взрыв в Киржачском районе Владимирской области рф.
В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже
Ранее УНН сообщал, что взрывы прогремели в районе одной из воинских частей российской армии. По словам местных жителей, они увидели дым от взрывов над населенным пунктом барсово. Там расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.