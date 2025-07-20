В РФ похвастались процессом сборки и масштабами производства БПЛА

Были продемонстрированы сборочные цеха промзоны "Алабуга" в городе Елабуга в Татарстане. Соответствующие сюжеты распространил ряд росСМИ. В частности, в комментариях ответственные лица отмечают планы на несколько тысяч "гераней", то есть беспилотников-камикадзе типа "шахед", передает УНН.

Детали

Процесс сборки и масштабы производства беспилотников типа "Шахед" (или "герань") отражены в видеосюжетах с завода в Алабуге, Республика Татарстан. Кроме того, в пропагандистских медиа говорилось о том, что план-график производства "на данный момент увеличен в девять раз".

В эфире программы "военная приемка" генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев заявил следующее:

Это крупнейший завод в мире по производству ударных беспилотников и самый секретный. <…> В свое время был план производить несколько тысяч "Гераней", сейчас мы производим в девять раз больше, чем планировалось - отметил Шагивалеев.

Напомним

Военный завод в Алабуге (Татарстан, РФ), где россияне производят "шахеды" и дроны-обманки, атаковали дроны. В 2024 году в Алабуге произвели более 6000 дронов.