Западные инвестиции в украинские дроны-перехватчики критически важны - ISW

Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине остаются критически важными для способности Киева противостоять масштабным российским ударным атакам и защищать гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Указывается, что Россия быстро увеличивает количество ударных дронов типа "шахед" и дронов-приманок в своих ночных ударных пакетах в течение последних недель, при этом крупнейший ударный пакет дронов России на сегодня включал 728 дронов в ночь с 8 на 9 июля.

Увеличение производственных мощностей России в последние месяцы позволило ей резко увеличить свои ударные пакеты за относительно короткий промежуток времени. Россия редко запускала более 200 дронов за ночь в период с января по май 2025 года, но затем увеличила пиковое количество дронов, запущенных за одну ночь, с 250 в конце мая 2025 года до более 700 в начале июля 2025 года - отмечают аналитики.

По их подсчетам, использование Россией ударных дронов-камикадзе в ночных ударных пакетах росло со среднемесячным темпом в 31 процент как в июне, так и в июле 2025 года.

"Россия может быть в состоянии запускать до 2000 дронов за одну ночь к ноябрю 2025 года, если эта текущая тенденция роста использования дронов продолжится", - резюмируют в ISW.

Напомним

Российские СМИ показали сборочные цеха промзоны "Алабуга" в Татарстане. В комментариях ответственные лица отмечают планы на несколько тысяч "Гераней", то есть беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

россия хочет запускать по Украине одновременно 2000 дронов - генерал бундесвера