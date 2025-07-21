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Западные инвестиции в украинские дроны-перехватчики критически важны - ISW

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине критически важны для противостояния российским ударным атакам. Россия значительно увеличила количество ударных дронов, запуская до 728 единиц за ночь, и может достичь 2000 к ноябрю 2025 года.

Западные инвестиции в украинские дроны-перехватчики критически важны - ISW

Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине остаются критически важными для способности Киева противостоять масштабным российским ударным атакам и защищать гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Указывается, что Россия быстро увеличивает количество ударных дронов типа "шахед" и дронов-приманок в своих ночных ударных пакетах в течение последних недель, при этом крупнейший ударный пакет дронов России на сегодня включал 728 дронов в ночь с 8 на 9 июля.

Увеличение производственных мощностей России в последние месяцы позволило ей резко увеличить свои ударные пакеты за относительно короткий промежуток времени. Россия редко запускала более 200 дронов за ночь в период с января по май 2025 года, но затем увеличила пиковое количество дронов, запущенных за одну ночь, с 250 в конце мая 2025 года до более 700 в начале июля 2025 года

- отмечают аналитики.

По их подсчетам, использование Россией ударных дронов-камикадзе в ночных ударных пакетах росло со среднемесячным темпом в 31 процент как в июне, так и в июле 2025 года.

"Россия может быть в состоянии запускать до 2000 дронов за одну ночь к ноябрю 2025 года, если эта текущая тенденция роста использования дронов продолжится", - резюмируют в ISW.

Напомним

Российские СМИ показали сборочные цеха промзоны "Алабуга" в Татарстане. В комментариях ответственные лица отмечают планы на несколько тысяч "Гераней", то есть беспилотников-камикадзе типа "Шахед".

россия хочет запускать по Украине одновременно 2000 дронов - генерал бундесвера20.07.25, 11:46 • 3988 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаТехнологии
Институт изучения войны
Шахед-136
Украина
Tesla
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