Западные инвестиции в украинские дроны-перехватчики критически важны - ISW
Киев • УНН
Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине критически важны для противостояния российским ударным атакам. Россия значительно увеличила количество ударных дронов, запуская до 728 единиц за ночь, и может достичь 2000 к ноябрю 2025 года.
Западные инвестиции в разработку и производство дронов-перехватчиков в Украине остаются критически важными для способности Киева противостоять масштабным российским ударным атакам и защищать гражданское население. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Указывается, что Россия быстро увеличивает количество ударных дронов типа "шахед" и дронов-приманок в своих ночных ударных пакетах в течение последних недель, при этом крупнейший ударный пакет дронов России на сегодня включал 728 дронов в ночь с 8 на 9 июля.
Увеличение производственных мощностей России в последние месяцы позволило ей резко увеличить свои ударные пакеты за относительно короткий промежуток времени. Россия редко запускала более 200 дронов за ночь в период с января по май 2025 года, но затем увеличила пиковое количество дронов, запущенных за одну ночь, с 250 в конце мая 2025 года до более 700 в начале июля 2025 года
По их подсчетам, использование Россией ударных дронов-камикадзе в ночных ударных пакетах росло со среднемесячным темпом в 31 процент как в июне, так и в июле 2025 года.
"Россия может быть в состоянии запускать до 2000 дронов за одну ночь к ноябрю 2025 года, если эта текущая тенденция роста использования дронов продолжится", - резюмируют в ISW.
Напомним
Российские СМИ показали сборочные цеха промзоны "Алабуга" в Татарстане. В комментариях ответственные лица отмечают планы на несколько тысяч "Гераней", то есть беспилотников-камикадзе типа "Шахед".
россия хочет запускать по Украине одновременно 2000 дронов - генерал бундесвера20.07.25, 11:46 • 3988 просмотров