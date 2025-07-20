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россия хочет запускать по Украине одновременно 2000 дронов - генерал бундесвера

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что россия стремится расширить производство дронов для одновременных атак до 2000 БПЛА. Он подчеркнул необходимость более эффективной противовоздушной обороны Украины и разработки "умных мер противодействия".

россия хочет запускать по Украине одновременно 2000 дронов - генерал бундесвера

россия стремится расширить свои производственные мощности и дополнительно усилить атаки беспилотников на Украину. Целью москвы является возможность задействовать для подобных атак одновременно до двух тысяч БПЛА, сообщает DW со ссылкой на генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга, главу ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ, который координирует военную помощь для ВСУ, пишет УНН.

Детали

По словам Фройдинга, на фоне массированных атак россии против Украины с применением БПЛА украинская противовоздушная оборона должна стать более эффективной, особенно теперь, когда Россия стремится запустить до двух тысяч дронов одновременно.

"Поэтому нам нужно разработать разумные меры противодействия", - отметил Фройндинг.

По его словам, нет смысла сбивать дроны Shahed, используемые россией, которые стоят от 30 до 50 тысяч евро за штуку, ракетами ЗРК Patriot стоимостью более 5 млн евро. Для борьбы с запущенными государством-агрессором беспилотниками нужны средства на сумму от двух до четырех тысяч евро за штуку, считает он.

Другим возможным методом противодействия российским атакам генерал-майор Фройдинг назвал раннее реагирование и удары по российским самолетам, военным аэродромам и оборонным заводам.

Дополнение

Германия профинансирует поставки Украине дальнобойных ракет на значительную сумму, первые системы ожидаются в конце июля. Это усилит противовоздушную оборону и возможности Украины.

29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет онлайн в течение ближайших 10 дней. Встреча состоится под председательством Великобритании и Германии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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