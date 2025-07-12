Україна отримає перші далекобійні ракети за гроші Німеччини у липні - генерал Фройдінг

Генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив, що Німеччина підтримуватиме Україну, фінансуючи ракети далекого радіуса дії у великих тризначних цифрах. Генерал є керівником Спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини та відповідає за координацію підтримки озброєнь для нашої держави, пише УНН з посиланням на ZDF Heute.

Ситуація в Україні наразі безумовно напружена у військовому плані, і російські збройні сили лідирують вже кілька тижнів, якщо не місяців – сказав Фройдінг.

Повітряна обстановка для України погіршилася за останні тижні, особливо у великих містах. За його словами, Україні потрібні системи озброєння, які можуть досягати глибоко в російську територію та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки.

За його словами, Німеччина також "готова надати такі системи озброєння". Перші системи далекого радіуса дії планують поставити вже наприкінці липня. Це відбудеться в рамках угоди між Міністерством оборони України та місцевою промисловістю, яку Німеччина лише ініціювала та фінансує наприкінці травня, каже Фройдінг.

"І то у великих тризначних цифрах", – додав генерал.

За його словами, це значно посилить протиповітряну оборону України та українські можливості в найближчі тижні та місяці.

Фройдінг також заявив, що Німеччинат"тісно координують дії з партнерами" щодо того, як "ввести в країну нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності". Вони також "протягом кількох тижнів" ведуть переговори на всіх рівнях щодо можливої поставки Україні однієї або двох систем Patriot, які Німеччина повинна буде придбати у США.

Доповнення

Україна веде переговори щодо постачання італійсько-французьких систем SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна активно працює з партнерами для отримання цих систем ППО.