Україна веде перемовини про постачання систем SAMP/T, які спроможні збивати балістику - Тихий

Окрім Patriot є ще одна система, яка здатна збивати балістичні ракети - SAMP/T італійсько-французького виробництва. Україна веде переговори щодо постачання цих систем, повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.

Ми ведемо розмову про закупівлю низки систем. І, до речі, в Європі є ще одна система, яка за технічними характеристиками здатна збивати балістичні ракети - це SAMP/T італійсько-французька. Їх не настільки багато як Patriot у світі, але вони є