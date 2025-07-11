Україна веде перемовини про постачання систем SAMP/T, які спроможні збивати балістику - Тихий
Київ • УНН
Україна веде переговори щодо постачання італійсько-французьких систем SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна активно працює з партнерами для отримання цих систем ППО.
Окрім Patriot є ще одна система, яка здатна збивати балістичні ракети - SAMP/T італійсько-французького виробництва. Україна веде переговори щодо постачання цих систем, повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, пише УНН.
Деталі
Ми ведемо розмову про закупівлю низки систем. І, до речі, в Європі є ще одна система, яка за технічними характеристиками здатна збивати балістичні ракети - це SAMP/T італійсько-французька. Їх не настільки багато як Patriot у світі, але вони є
За словами Тихого Україна активно працює з італійськими і французькими партнерами, щоб отримати і ці системи ППО.
І ми активно працюємо з італійською та французькою сторонами для того, щоб теж уможливити постачання додатково і цих систем до України
Доповнення
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна заявила, що Україна отримає американські системи ППО Patriot. Це відбувається на тлі посилення російських ударів по українських територіях безпілотниками та балістичними ракетами.
Президент Зеленський повідомив про позитивний діалог з Трампом щодо систем Patriot. Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України.