Прем'єрка Латвії заявила, що Україна отримає нові Patriot - Bloomberg

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна заявила, що Україна отримає американські системи ППО Patriot, оскільки країна зазнає дедалі більших ударів російських безпілотників та балістичних ракет. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Є зобов’язання допомогти Україні з новими системами Patriot. Як це станеться і коли це станеться, я думаю, що це обмежена інформація. Але є й гарні новини, так - системи Patriot будуть – сказала прем’єрка журналістам у Ризі після телефонної розмови з українськими союзниками.

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Вона додала, що уряди, які контролюють постачання, будуть самі оголошувати про них.

Україна закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа та своїх європейських союзників забезпечити посилене повітряне прикриття перед обличчям російського повітряного нападу.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив журналістам у четвер, що будь-які постачання ракет Patriot з США до України залишаються відкритими через тиждень після того, як він закликав президента США Дональда Трампа відправити Україні цю техніку.

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