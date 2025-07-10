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Бук (ЗРК)

Прем'єрка Латвії заявила, що Україна отримає нові Patriot - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна заявила, що Україна отримає американські системи ППО Patriot. Це відбувається на тлі посилення російських ударів по українських територіях безпілотниками та балістичними ракетами.

Прем'єрка Латвії заявила, що Україна отримає нові Patriot - Bloomberg

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна заявила, що Україна отримає американські системи ППО Patriot, оскільки країна зазнає дедалі більших ударів російських безпілотників та балістичних ракет. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Є зобов’язання допомогти Україні з новими системами Patriot. Як це станеться і коли це станеться, я думаю, що це обмежена інформація. Але є й гарні новини, так - системи Patriot будуть

– сказала прем’єрка журналістам у Ризі після телефонної розмови з українськими союзниками.

Деталі

Вона додала, що уряди, які контролюють постачання, будуть самі оголошувати про них.

Україна закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа та своїх європейських союзників забезпечити посилене повітряне прикриття перед обличчям російського повітряного нападу.

Зеленський: Україна домовилася з партнерами щодо можливості закупити пакети зброї, включно з Patriot10.07.25, 20:11 • 1492 перегляди

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив журналістам у четвер, що будь-які постачання ракет Patriot з США до України залишаються відкритими через тиждень після того, як він закликав президента США Дональда Трампа відправити Україні цю техніку.

Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot09.07.25, 21:06 • 2132 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітикаНовини Світу
Рига
Bloomberg
Латвія
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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