Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
18:25 • 1694 перегляди
Постачання зброї до України та посилення санкцій: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Келлогом
14:59 • 48753 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах
Ексклюзив
13:32 • 42792 перегляди
"Некоректно у військовий час": політолог розкритикував АРМА через купівлю авто за майже 3 млн грн
13:09 • 52538 перегляди
Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3%. Фрукти подорожчали, овочі - подешевшали
Ексклюзив
9 липня, 12:49 • 90668 перегляди
Замість всебічної перевірки - фрагментарні пазли: як звичайні закупівлі авіаційного підприємства перетворилися на підставу для звинувачень
Ексклюзив
9 липня, 11:55 • 54396 перегляди
Юрист про відбір очільника БЕБ: проведення конкурсів не вирішило завдання створення прозорої системи
9 липня, 09:54 • 113049 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
9 липня, 09:36 • 55778 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
9 липня, 07:10 • 68102 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
9 липня, 05:59 • 90550 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
61%
742мм
Популярнi новини
Далеко не всі "Кинджали" загарбників досягли своїх цілей - речник Повітряних сил9 липня, 09:30 • 64959 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 81768 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів16:16 • 28488 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ17:01 • 20063 перегляди
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом17:25 • 13517 перегляди
Публікації
Defence City: хто отримає пільги, а хто – може опинитись за бортом17:25 • 13736 перегляди
В Україні активізувалась боротьба з корупцією: чому головну роль відіграють СБУ, ДБР, БЕБ, Нацпол і прокуратура, а не НАБУ17:01 • 20387 перегляди
"Ціни на ліки не впали, аптеки в мінусі": Сердюк пояснив наслідки скасування маркетингових договорів16:16 • 28811 перегляди
Рейтинг вишів України 2025: у скільки обійдеться навчання у найпрестижніших університетах14:59 • 48718 перегляди
Навчання для дітей військових: тонкощі вступу, пільги та як отримати компенсацію13:25 • 82093 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Вадим Філашкін
Прокудін Олександр Сергійович
Залужний Валерій Федорович
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Київська область
Одеська область
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 117448 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 248774 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 429823 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 260063 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 369359 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Starlink
ФАБ-250

Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot

Київ • УНН

 • 595 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна просила систему Patriot. Він розгляне це питання, але зазначив, що системи дуже дорогі.

Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна просила систему Patriot, проте він подумає над рішенням через значну вартість систем, передає УНН.

Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну, але вони хотіли б. Я знаю, що вони звернулися з відповідним проханням. Нам треба буде на нього поглянути. Це дуже дорого 

- сказав Трамп.

Трамп також вкотре наголосив, що не задоволений тим, що відбувається в Україні.

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9