Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна просила систему Patriot, проте він подумає над рішенням через значну вартість систем, передає УНН.

Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну, але вони хотіли б. Я знаю, що вони звернулися з відповідним проханням. Нам треба буде на нього поглянути. Це дуже дорого - сказав Трамп.

Трамп також вкотре наголосив, що не задоволений тим, що відбувається в Україні.

Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.