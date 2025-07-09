Це дуже дорого: Трамп розгляне передачу Україні системи Patriot
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна просила систему Patriot. Він розгляне це питання, але зазначив, що системи дуже дорогі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна просила систему Patriot, проте він подумає над рішенням через значну вартість систем, передає УНН.
Вони хотіли б цього. Вони просили про це. Знаєте, це дуже рідкісне явище, тому що багато систем було відправлено в Україну, але вони хотіли б. Я знаю, що вони звернулися з відповідним проханням. Нам треба буде на нього поглянути. Це дуже дорого
Трамп також вкотре наголосив, що не задоволений тим, що відбувається в Україні.
Нагадаємо
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.