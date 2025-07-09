Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина просила систему Patriot. Он рассмотрит этот вопрос, но отметил, что системы очень дорогие.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина просила систему Patriot, однако он подумает над решением из-за значительной стоимости систем, передает УНН.
Они хотели бы этого. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину, но они хотели бы. Я знаю, что они обратились с соответствующей просьбой. Нам надо будет на него взглянуть. Это очень дорого
Трамп также в очередной раз подчеркнул, что не доволен тем, что происходит в Украине.
Напомним
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.