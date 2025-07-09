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Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина просила систему Patriot. Он рассмотрит этот вопрос, но отметил, что системы очень дорогие.

Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина просила систему Patriot, однако он подумает над решением из-за значительной стоимости систем, передает УНН.

Они хотели бы этого. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину, но они хотели бы. Я знаю, что они обратились с соответствующей просьбой. Нам надо будет на него взглянуть. Это очень дорого 

- сказал Трамп.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что не доволен тем, что происходит в Украине.

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
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Дональд Трамп
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