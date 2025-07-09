Это очень дорого: Трамп рассмотрит передачу Украине системы Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина просила систему Patriot, однако он подумает над решением из-за значительной стоимости систем, передает УНН.

Они хотели бы этого. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину, но они хотели бы. Я знаю, что они обратились с соответствующей просьбой. Нам надо будет на него взглянуть. Это очень дорого - сказал Трамп.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что не доволен тем, что происходит в Украине.

Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.