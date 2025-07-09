Білий дім розглядає можливість надання Україні ще однієї системи Patriot - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це інформує видання The Wall Street Journal, з посиланням на заяви двох чиновників міністерства оборони, передає УНН.

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Як повідомили джерела видання, Глава Білого дому почав обдумувати це після останніх обіцянок посилити український захист від російських масованих обстрілів.

Якщо це рішення ухвалять, то ЗРК Patriot стане першою великою системою озброєння, яку адміністрація Дональда Трампа надасть Києву самостійно - без попереднього схвалення з боку Білого дому за президента Джо Байдена.

Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, в тому числі системи Patriot, повідомив один з чиновників. Також зараз вивчають, чи можуть інші країни надати Збройним силам Україні більше таких систем.

За словами одного з американських високопосадовців, за наявності відповідного замовлення для української армії можуть створити таку систему, утім, залишається невизначеність щодо того, скільки перехоплювачів США та їхні союзники зможуть надати. Через бойові дії в Україні й на Близькому Сході виникли перебої в поставках, що змушує Вашингтон зосередитися на відновленні власних резервів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати 10 ракет для систем Patriot. Водночас, як повідомляє Axios, Трамп не хоче давати свої батареї Patriot, тому просить Німеччину продати Україні свою одну установку.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати зброю. Коротка пауза у постачанні була частиною планового перегляду програм військової допомоги.

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