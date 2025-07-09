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Білий дім розглядає можливість надання Україні ще однієї системи Patriot - WSJ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це рішення може стати першою великою системою озброєння, наданою Києву без попереднього схвалення Білого дому за президента Байдена.

Білий дім розглядає можливість надання Україні ще однієї системи Patriot - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це інформує видання The Wall Street Journal, з посиланням на заяви двох чиновників міністерства оборони, передає УНН

Деталі

Як повідомили джерела видання, Глава Білого дому почав обдумувати це після останніх обіцянок посилити український захист від російських масованих обстрілів.

Якщо це рішення ухвалять, то ЗРК Patriot стане першою великою системою озброєння, яку адміністрація Дональда Трампа надасть Києву самостійно - без попереднього схвалення з боку Білого дому за президента Джо Байдена.

Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткового озброєння, в тому числі системи Patriot, повідомив один з чиновників. Також зараз вивчають, чи можуть інші країни надати Збройним силам Україні більше таких систем.

За словами одного з американських високопосадовців, за наявності відповідного замовлення для української армії можуть створити таку систему, утім, залишається невизначеність щодо того, скільки перехоплювачів США та їхні союзники зможуть надати. Через бойові дії в Україні й на Близькому Сході виникли перебої в поставках, що змушує Вашингтон зосередитися на відновленні власних резервів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському надіслати 10 ракет для систем Patriot. Водночас, як повідомляє Axios, Трамп не хоче давати свої батареї Patriot, тому просить Німеччину продати Україні свою одну установку.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжать постачати зброю. Коротка пауза у постачанні була частиною планового перегляду програм військової допомоги.

Без американської зброї війна в Україні тривала б кілька днів - Трамп08.07.25, 19:32 • 1471 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Державний департамент США
Пентагон
Білий дім
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Німеччина
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
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